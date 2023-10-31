Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе

Из-за врожденной болезни Саша с детства передвигается на инвалидной коляске. Однако невозможность самостоятельно ходить не мешает ему забираться на горные вершины Урала. Помогают мальчику в этом неравнодушные люди, один из них — тренер по адаптивному тхэквондо Павел Павлецов. Он же и является вдохновителем идеи показать человеку с ОВЗ мир с высоты гор. Вместе они уже восходили на три вершины Урала. И теперь наступило время для покорения более серьезных высот — горы Кариухох высотой 3 438 метров, которая находится в Северной Осетии.