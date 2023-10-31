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Подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору в Северной Осетии

Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе

31 октября 2023, 09:14
Фото: Павел Павлецов

Подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору в Северной Осетии

17-летний Саша Петров из Екатеринбурга с диагнозом ДЦП покорил гору в Северной Осетии с помощью двух волонтеров, которые несли мальчика на плечах. И пусть подъем получился сложным, главная цель — забраться на «трехтысячник» — выполнена.

Из-за врожденной болезни Саша с детства передвигается на инвалидной коляске. Однако невозможность самостоятельно ходить не мешает ему забираться на горные вершины Урала. Помогают мальчику в этом неравнодушные люди, один из них — тренер по адаптивному тхэквондо Павел Павлецов. Он же и является вдохновителем идеи показать человеку с ОВЗ мир с высоты гор. Вместе они уже восходили на три вершины Урала. И теперь наступило время для покорения более серьезных высот — горы Кариухох высотой 3 438 метров, которая находится в Северной Осетии.

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Больное колено и отвесные скалы

Подъем прошел не без сложностей — еще до восхождения Павел потянул связку на колене. Пришлось делать укол обезболивающего, но это, по словам тренера, не помогло. Каждый шаг Павлу приходилось делать, преодолевая боль. И в какой-то момент у него даже появлялись мысли закончить восхождение.

На этом пути, действительно, была борьба с самим собой. В один момент было очень тяжело, начали посещать странные мысли: «Кажется все». Но приходилось брать под свой контроль мозг, который нужно было победить и двигаться дальше. Я знал и верил, что это все не зря, — поделится Павел у себя на странице в соцсети.
Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора
Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора
Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора
Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора
Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора
Подъем на гору Кариухох Саши, его мамы Анны, Павла и Егора
Фото: Павел Павлецов

Восхождение на гору группа, в которую, помимо Саши и Павла, входили мама мальчика Анна и еще один доброволец Егор, начала в 6.20. Примерно два километра подъем был средней сложности, но после начались отрезки с крутым уклоном.

После двух километров среднего подъема, нас ждал подъем под 70 градусов (утрирую). Такого в моей практике не было ни в одном походе. После этого подъема, мы думали, будет проще, а там нас ждал еще такой же крутой подъем, который давался нам очень тяжело, — рассказал Павел.

И вот здесь Павел принял решение остановиться, чтобы не подвергать Сашу опасности. Высота, на которую добралась группа, составила примерно 3 100 метров, до вершины оставалось еще 370 метров. Но они оказались самыми сложными и риск, по мнению Павла, был слишком большим:

Я, конечно, расстроился, потому что привык доводить все до конца, но потом я вообще осознал, куда мы подняли Сашу и как это было тяжело. Самое главное, я и Егор были готовы нести Сашу дальше, но нельзя было позволить гордости взять верх над разумом.
Непокоренный участок горыНепокоренный участок горы
Непокоренный участок горы
Фото: Павел Павлецов

Путь назад оказался не легче

А дальше — спуск, который в некоторых случаях становится еще тяжелее, чем подъем. Особенно, когда за плечами живой человек. Один неверный шаг мог закончиться трагедией.

Концентрация была на высоте. Саня начал уставать, очень сильно, как и мы. У Саши появилось чувство страха, когда мы спускались по этим стенкам. Он реально начал бояться, хотя он вообще бесстрашный, — поделился тренер.

Несмотря на риск, и Саша, и его мама полностью доверяли волонтерам. Их уверенность помогла не сломаться, не бросить начатое и не развернуться назад.

Каждый шаг давался очень тяжело. Была максимальная сосредоточенность, потому что любое неосторожное движение могло привести к плачевным последствиям. Первый участок поднимались по ущелью. И в какой-то момент, преодолев определенное расстояние, я обернулась назад и эмоции взяли верх: я осознала, что мало подняться, надо еще и спуститься обратно. И если бы не было полного доверия ребятам и абсолютная уверенность в них, меня бы, наверное, «сломало». Да, было очень тяжело, очень сложно. Но это бесценный опыт и преодоление себя, — поделилась с TagilCity.ru Анна.

«А куда в следующий раз»?

К подножью вершины группа спустилась в 18.05. Итого на покорение Кариухоха ушло 12 часов. Несмотря на то, что на пик подняться не удалось, Павел остался доволен проделанным результатом:

Я считаю, что это победа, которая укрепила мою волю и выносливость. Эта победа сделала меня сильнее морально. Огонь стремления не угас во мне. Несмотря на то, как мне плохо, я готов идти до конца. А сколько нового в жизни получилось открыть для одного парня и его мамы? Сколько опыта, выносливости, эмоций появилось у них, когда я вклинился со своими безумными идеями к ним в жизнь. Я рад, что могу быть полезен хотя бы одной человеческой жизни. Изменив мир одного человека, изменишь и весь мир.
Гора Кариухох в Северной ОсетииГора Кариухох в Северной Осетии
Гора Кариухох в Северной ОсетииГора Кариухох в Северной Осетии
Гора Кариухох в Северной ОсетииГора Кариухох в Северной Осетии
Гора Кариухох в Северной Осетии
Фото: Павел Павлецов

Главный герой похода — Саша, по словам его мамы, физически остался вымотанным, но эмоции мальчика перевесили усталость:

Я горжусь своим сыном. Оказывается, я недооценивала его. Да, ему было нереально тяжело. Он, я думаю, еще долго будет восстанавливаться. И для него это тоже был бесценный опыт. И самое главное, у него проснулся инстинкт самосохранения: у него появилось чувство страха. Хотя до этого он в общем-то ничего не боялся. Но что меня и ребят поразило больше всего: когда его сначала подняли, а потом спустили, и мы остановились на «пересменку», Саша без сил лежал на траве и задал вопрос: «А куда мы пойдём в следующий раз?». Вот тут мы поняли, что несмотря ни на что, несмотря на все трудности, несмотря на физическую боль, несмотря на психологическую «ломку», ребенку доставляют удовольствие походы, и он готов снова и снова это переживать, чтобы увидеть всю красоту природу.
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#Общество#Эксклюзив#Высота#Волонтеры#Анна Григорьева#Тренер#Восхождение#Горы#ДЦП#Эмоции#Екатеринбург#Урал#Инвалидная коляска
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