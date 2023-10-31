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В Свердловской области нашлись пятеро пропавших туристов

Застряли посреди реки: в Свердловской области найдена пропавшая группа туристов

31 октября 2023, 14:14
Фото: 1MI

В Свердловской области нашлись пятеро пропавших туристов

В Свердловской области нашли компанию путешественников, которые ранее отправились в сплав по реке Вижай.

Исчезнувших стали искать сотрудники полиции, а также спасатели. Вскоре их нашли живыми. Как оказалось, во время сплава туристы застряли во льду, рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Перед отправлением по реке компании говорили, что мероприятие может быть небезопасным, однако они все равно отправились. Вскоре, отплыв на 15 километров, лодка встала, потому что вода в реке замерзла.

Напомним, ЧП произошло 26 октября 2023 года. Компания ушла в поход от поселка Тохта. Они хотели отправиться в сплав вблизи поселка Вижай. Но в условленное время никого из них не оказалось.

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