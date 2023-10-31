Житель Екатеринбурга оплатил штраф своим автомобилем

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Екатеринбуржцу назначили штраф за отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Ранее его привлекали по этой же статье в 2019 году. После второго штрафа молодой человек без объяснения причин оставил автомобиль возле Главного управления судебных пристав.
Сотрудники ведомства, выяснив, что машина принадлежит горожанину, который не оплатил штраф, составили акт описи и ареста транспорта. Его эвакуировали на спецстоянку.
Напомним, у жителя Камышлова конфисковали автомобиль за повторное вождение в алкогольном опьянении. Мужчину приговорили к обязательным работам и лишению прав на вождение.