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Updated Сегодня, 06:32

Житель Екатеринбурга отдал приставам автомобиль в счет оплаты штрафа

Житель Екатеринбурга оплатил штраф своим автомобилем

31 октября 2023, 06:32
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга отдал приставам автомобиль в счет оплаты штрафа

25-летний молодой человек в Екатеринбург отдал приставам свой автомобиль Ford Focus в качестве оплаты штрафа, размер которого составляет 30 тысяч рублей.

Екатеринбуржцу назначили штраф за отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Ранее его привлекали по этой же статье в 2019 году. После второго штрафа молодой человек без объяснения причин оставил автомобиль возле Главного управления судебных пристав.

Сотрудники ведомства, выяснив, что машина принадлежит горожанину, который не оплатил штраф, составили акт описи и ареста транспорта. Его эвакуировали на спецстоянку.

Напомним, у жителя Камышлова конфисковали автомобиль за повторное вождение в алкогольном опьянении. Мужчину приговорили к обязательным работам и лишению прав на вождение.

Житель Камышлова дважды ездил за рулем пьяным. У него конфисковали автомобиль
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#Транспорт#Штраф#Автомобиль#Арест#Водитель#Вождение#Пьяный водитель#Приставы#Алкогольное опьянение#Стоянка#Ford Focus#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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