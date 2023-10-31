Жители Екатеринбурга устроили драку. У них возник спор о мусорных мешках

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:47
Из-за строительных работ мусоровозу сложно подъезжать к мусорной камере в доме, поэтому их перекрыли и организовали временный сбор отходов в доме, который находится рядом.
Однако, по словам очевидицы, некоторые жильцы продолжают выбрасывать мешки с мусором в камеру, а другие пытаются им внушить, что этого делать сейчас не нужно, пишет Ура.ру.
30 октября один из местных жителей выбросил отходы в мусорокамеру. За этим занятием его увидел другой мужчина и стал с ним ссориться. В какой-то момент екатеринбуржцы начали драться. Их пришлось разнимать людям, которые проходили мимо.
Напомним, 30 октября 2023 года в Екатеринбурге водитель иномарки подрезал другой автомобиль. Владелец пострадавшего транспорта устроил с ним драку на проезжей части.