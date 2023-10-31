Жители Екатеринбурга выйдут на улицы города 4 ноября

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Перед тем, как люди отправятся в сам Крестный ход, в Свято-Троицком соборе состоится праздничная литургия. Сразу после нее ход двинется к Храму-на-Крови. Планируется, что горожане пройдут по центральным улицам Екатеринбурга.
В Екатеринбургской епархии напомнили, что День народного единства празднуется в память о событиях, которые произошли в 1612 году. Тогда русские войска под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от поляков. Они также преднесли чудотворный образ Казанской Божией Матери.
Напомним, ранее РПЦ осталась недовольна новым дизайном купюры с номиналом в 1000 рублей. На новой банкноте нарисована церковь в казанском Кремле. Однако на ней нет креста. Изображение было решено убрать, так как здание используется в качестве музея.