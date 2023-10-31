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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

В Екатеринбурге 4 ноября пройдет общегородской Крестный ход

Жители Екатеринбурга выйдут на улицы города 4 ноября

31 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI

В Екатеринбурге 4 ноября пройдет общегородской Крестный ход

Жители Екатеринбурга пройдут массово по улицам города 4 ноября. В День народного единства отмечается и праздник Казанской иконы Божией матери. Именно потому решено провести Крестный ход.

Перед тем, как люди отправятся в сам Крестный ход, в Свято-Троицком соборе состоится праздничная литургия. Сразу после нее ход двинется к Храму-на-Крови. Планируется, что горожане пройдут по центральным улицам Екатеринбурга.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что День народного единства празднуется в память о событиях, которые произошли в 1612 году. Тогда русские войска под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от поляков. Они также преднесли чудотворный образ Казанской Божией Матери.

Напомним, ранее РПЦ осталась недовольна новым дизайном купюры с номиналом в 1000 рублей. На новой банкноте нарисована церковь в казанском Кремле. Однако на ней нет креста. Изображение было решено убрать, так как здание используется в качестве музея.

#Свободное время#Праздник#Церковь#Крестный ход#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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