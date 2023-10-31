Жители Екатеринбурга выйдут на улицы города 4 ноября

В Екатеринбургской епархии напомнили, что День народного единства празднуется в память о событиях, которые произошли в 1612 году. Тогда русские войска под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от поляков. Они также преднесли чудотворный образ Казанской Божией Матери.