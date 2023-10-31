Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе

В ходе разбирательств выяснилось, что работодатель не делал за нее отчисления в налоговый орган, а также в страховой и пенсионный фонды. Ирина обратилась в суд и потребовала, чтобы работодатель признал, что она работала у него. Также она намеревалась отсудить деньги за больничный и заставить работодателя перечислить деньги во все необходимые государственные фонды.