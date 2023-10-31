tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

У жительницы Нижнего Тагила отказала рука после удара током

Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе

31 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI

У жительницы Нижнего Тагила отказала рука после удара током

Жительница Нижнего Тагила Ирина хотела зарядить телефон на работе, однако ее ударило током. Это произошло в сентябре прошлого года. За этот случай она отсудила более 200 тысяч рублей.

В больнице Ирине поставили диагноз «электротравма». Также у нее был поврежден локтевой нерв, нарушена функция правой руки. В январе Ирине дали третью группу инвалидности до февраля 2024 года, сообщает Свердловский облсуд.

У нее до сих пор болит рука. Женщину тревожит, что у нее снизился уровень жизни. Также она не может вести активный образ жизни и нуждается в постоянном лечении.

Работодатель женщины, ООО «СДЭК-УТК», от оформления производственной травмы отклонился, и не оплатил больничный лист. Сделать ему это удалось, потому что женщина не была официально оформлена.

В ходе разбирательств выяснилось, что работодатель не делал за нее отчисления в налоговый орган, а также в страховой и пенсионный фонды. Ирина обратилась в суд и потребовала, чтобы работодатель признал, что она работала у него. Также она намеревалась отсудить деньги за больничный и заставить работодателя перечислить деньги во все необходимые государственные фонды.

Также она потребовала взыскать средний заработок за период вынужденного прогула — 63 тысячи рублей, расходы на лечение — 5 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ответчик частично признал эти требования. Суд согласился с позицией истца и удовлетворил требования в полном объеме: ответчик должен официально трудоустроить Ирину, ей должны оплатить больничные листы, произвести все отчисления в фонды и налоговую, а также выплатить ей 219 683 рубля. Работодатель пытался обжаловать это решение, но безрезультатно.

Жительница Екатеринбурга судится с больницей из-за порезанного кишечника
Узнать подробнее
Читайте также:
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собакВ Екатеринбурге девушка судится со строителями бассейна в «Высоцком» из-за травмыСуд не разрешил снова открыться частному крематорию в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Работа#Суд#Компенсация#Больничный лист#Пенсионный фонд#Инвалидность#Удар током#Дарья Сорокина#Электротравма#Налоговые органы#Страховой фонд#Исковые требования
Подпишитесь
Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе
Сегодня, 09:14
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
Вчера, 07:59
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
Сегодня, 07:10
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
Вчера, 09:42
Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму
Вчера, 12:19