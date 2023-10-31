Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В больнице Ирине поставили диагноз «электротравма». Также у нее был поврежден локтевой нерв, нарушена функция правой руки. В январе Ирине дали третью группу инвалидности до февраля 2024 года, сообщает Свердловский облсуд.
У нее до сих пор болит рука. Женщину тревожит, что у нее снизился уровень жизни. Также она не может вести активный образ жизни и нуждается в постоянном лечении.
Работодатель женщины, ООО «СДЭК-УТК», от оформления производственной травмы отклонился, и не оплатил больничный лист. Сделать ему это удалось, потому что женщина не была официально оформлена.
В ходе разбирательств выяснилось, что работодатель не делал за нее отчисления в налоговый орган, а также в страховой и пенсионный фонды. Ирина обратилась в суд и потребовала, чтобы работодатель признал, что она работала у него. Также она намеревалась отсудить деньги за больничный и заставить работодателя перечислить деньги во все необходимые государственные фонды.
Также она потребовала взыскать средний заработок за период вынужденного прогула — 63 тысячи рублей, расходы на лечение — 5 тысяч рублей и 150 тысяч рублей в качестве компенсации.
Ответчик частично признал эти требования. Суд согласился с позицией истца и удовлетворил требования в полном объеме: ответчик должен официально трудоустроить Ирину, ей должны оплатить больничные листы, произвести все отчисления в фонды и налоговую, а также выплатить ей 219 683 рубля. Работодатель пытался обжаловать это решение, но безрезультатно.