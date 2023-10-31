Жителям Нижнего Тагила нужно быть осторожнее из-за падающих с крыш сосулек

В связи с погодными условиями возможны прорывы линий электропередач, отключение света, падение сосулек, обрушение кровли домов. Кроме того, возникает риск ограничения движения на региональных трассах из-за вероятности увеличения числа ДТП, а также задержка вылета и прилета авиарейсов.