Жителям Нижнего Тагила нужно быть осторожнее из-за падающих с крыш сосулек

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций прогнозируется во всех муниципалитетах Свердловской области, всем рекомендовано проводить превентивные мероприятия.
В связи с погодными условиями возможны прорывы линий электропередач, отключение света, падение сосулек, обрушение кровли домов. Кроме того, возникает риск ограничения движения на региональных трассах из-за вероятности увеличения числа ДТП, а также задержка вылета и прилета авиарейсов.
Администрациям муниципалитетов рекомендовано организовать очистку крыш от сосулек и снега, проверить работоспособность систем оповещения населения, организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад.
Местным подразделениям ГИБДД необходимо мониторить дорожную обстановку и усилить работу патрульных экипажей ДПС.