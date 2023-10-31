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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

О сходе снега с крыш и падении сосулек предупреждают жителей Нижнего Тагила

Жителям Нижнего Тагила нужно быть осторожнее из-за падающих с крыш сосулек

31 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI

О сходе снега с крыш и падении сосулек предупреждают жителей Нижнего Тагила

1 ноября в Нижнем Тагиле ожидается мокрый снег и гололедица. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями возможно падение сосулек и снег схода с крыш зданий.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций прогнозируется во всех муниципалитетах Свердловской области, всем рекомендовано проводить превентивные мероприятия.

В связи с погодными условиями возможны прорывы линий электропередач, отключение света, падение сосулек, обрушение кровли домов. Кроме того, возникает риск ограничения движения на региональных трассах из-за вероятности увеличения числа ДТП, а также задержка вылета и прилета авиарейсов.

Администрациям муниципалитетов рекомендовано организовать очистку крыш от сосулек и снега, проверить работоспособность систем оповещения населения, организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Местным подразделениям ГИБДД необходимо мониторить дорожную обстановку и усилить работу патрульных экипажей ДПС.

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