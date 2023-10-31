Жителям Нижнего Тагила нужно опасаться сосулек, а группу пропавших туристов нашли

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Тагильчанам следует смотреть над головой — есть вероятность падения сосулек. 1 ноября в Нижнем Тагиле ожидаются мокрый снег и гололедица. В таких условиях возможны сход снега с крыш и падение ледяных наростов.
Саша Петров из Екатеринбурга покорил гору в Северной Осетии, не смотря ни на что. 17-летний подросток страдает ДЦП и восхождение совершил при поддержки двух волонтеров. Это уже третье восхождение Александра.
В Свердловской области во время сплава туристы застряли во льду. Их уже нашли. Они собирались доплыть по реке Вижай недалеко от одноименного поселка. Из-за форс мажора они не финишировали в условное время, и на их поиски отправились сотрудники полиции.
Еще две недели будет закрыта дорога от дома № 81 до дома № 107 на улице Красноармейской, перекрытая с 20 сентября 2023 года из-за работ по замене канализационного коллектора и строительству канализационной насосной станции.
Прогулки по Нижнему Тагилу. История Старой Гальянки: с начала индустриализации и до наших дней.