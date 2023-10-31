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Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Жителям Нижнего Тагила нужно опасаться сосулек, а группу пропавших туристов нашли

Жителям Нижнего Тагила нужно опасаться сосулек, а группу пропавших туристов нашли

31 октября 2023, 17:25
Фото: Midjourney
Тагильчанам следует смотреть над головой. Подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе. Пропавших близ перевала Дятлова туристов нашли, а перекрытие улицы Красноармейская продлится еще две недели: самое важное, что произошло за 31 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Тагильчанам следует смотреть над головой — есть вероятность падения сосулек. 1 ноября в Нижнем Тагиле ожидаются мокрый снег и гололедица. В таких условиях возможны сход снега с крыш и падение ледяных наростов.

Жителям Нижнего Тагила нужно быть осторожнее из-за падающих с крыш сосулек
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Саша Петров из Екатеринбурга покорил гору в Северной Осетии, не смотря ни на что. 17-летний подросток страдает ДЦП и восхождение совершил при поддержки двух волонтеров. Это уже третье восхождение Александра.

Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе
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В Свердловской области во время сплава туристы застряли во льду. Их уже нашли. Они собирались доплыть по реке Вижай недалеко от одноименного поселка. Из-за форс мажора они не финишировали в условное время, и на их поиски отправились сотрудники полиции.

Застряли посреди реки: в Свердловской области найдена пропавшая группа туристов
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Еще две недели будет закрыта дорога от дома № 81 до дома № 107 на улице Красноармейской, перекрытая с 20 сентября 2023 года из-за работ по замене канализационного коллектора и строительству канализационной насосной станции.

В Нижнем Тагиле на две недели дольше будет перекрыта улица Красноармейская
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Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе
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