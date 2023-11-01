25 новых площадок для сбора мусора обустроили садоводы Свердловской области

Еще весной 2023 года региональный оператор организовал горячую телефонную линию для руководителей садовых товариществ. За время ее работы специалисты приняли более 120 звонков. Все обратившиеся получили подробные инструкции по вопросам актуализации договоров и обустройству собственных мест накопления ТКО в садах.