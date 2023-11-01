25 новых площадок для сбора мусора обустроили садоводы Свердловской области

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Шесть новых площадок в этом сезоне организовали садоводы Нижнего Тагила. Пять точек сбора ТКО появилось в Серовских садовых товариществах, 4 — в СНТ Невьянского ГО и по 3 площадки в СНТ Горноуральского и Кушвинского городских округов.
Часто старые вещи, потерявшие свои потребительские свойства, люди отвозят и накапливают в именно в садах. И если цивилизованный сбор и вывоз отходов в садовом товариществе не отлажен, все это имущество отправляется прямиком в лес. К сожалению, это подтверждают свалки, которые с регулярностью возникают вокруг СНТ, поэтому так важно, чтобы в каждом товариществе была организована своя контейнерная площадка, — пояснил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Еще весной 2023 года региональный оператор организовал горячую телефонную линию для руководителей садовых товариществ. За время ее работы специалисты приняли более 120 звонков. Все обратившиеся получили подробные инструкции по вопросам актуализации договоров и обустройству собственных мест накопления ТКО в садах.
Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно с 8.00 до 20.00 часов по телефону горячей линии 8-800-234-02-43
Напомним, в конце октября в Новолялинском ГО построили 28 контейнерных площадок с современными пластиковыми баками. Летом этого года столько же новых емкостей установили в Горноуральском городском округе.