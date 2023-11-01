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Трехлетняя девочка в Нижнем Тагиле пережила клиническую смерть после удара током

Батарея ударила током девочку в Нижнем Тагиле. Она пережила клиническую смерть

1 ноября 2023, 15:13
Фото: 1MI

Трехлетняя девочка в Нижнем Тагиле пережила клиническую смерть после удара током

В Нижнем Тагиле у трехлетней девочки произошла клиническая смерть после того, как ее ударило током от батареи. ЧП произошло 5 октября 2022 года.

Малышка находилась на кухне и играла со своей старшей сестрой. Девочка случайно прислонилась к батарее, вследствие чего она получила удар тока. Ее сестра, которая находилась в этот момент рядом, позвала на помощь маму, пишет ИА «Все новости».

По словам мамы пострадавшего ребенка, у дочки три минуты не билось сердце. Отец сделал девочке массаж сердца и искусственное дыхание. Пока на вызов ехала бригада скорой помощи, родители сумели привести ее в сознание. Очнувшись, ребенок стал плакать.

Медики сделали пострадавшей кардиограмму. Как оказалось, девочка пережила клиническую смерть. Девочку отвезли в больницу. Семейная пара заказала проведение независимой экспертизы. Выяснилось, что в трубах отопления на холодной воде присутствует блуждающий ток, который замечали и соседи по дому.

После этого родители обратились в полицию с заявлением, чтобы сотрудники ведомства проверили управляющую компанию «ТагилСтрой».

В июле 2023 года управляющая компания провела в доме капремонт. Однако, по словам жильцов, от систем отопления и сантехники из металла все еще бьет током. Состояние девочки сейчас хорошее, однако у нее остался шрам на ноге.

Напомним, в сентябре 2022 года в Нижнем Тагиле женщину ударило током во время рабочего дня, когда она хотела зарядить свой телефон. В результате ЧП тагильчанке была повреждена рука. За травму она отсудила у работодателя 219 тысяч рублей.

Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе
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