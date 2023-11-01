Беспилотники, падение рубля и цены на такси. Что волнует жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Исследование КРОС показало, что с одной стороны стало больше сообщений об авиапроисшествиях. Одним из недавних стала экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле. Также были сообщения о технических неисправностях и экстренных посадках. В общей сложности за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 126 происшествий.
«Национальный индекс тревожности КРОС» за III квартал 2023 года показывает тревожности россиян на основе анализа СМИ. Так, в ТОП-5 по индексу приживаемости (чем он выше, тем больше тревожность) в Свердловской области вошли:
Также жителей региона беспокоит и падение рубля.
Кроме того, в целом по России тревожности граждан касаются также роста стоимости бензина, сложностей с поездками в Европу, слухов о мобилизации.