tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Названы самые тревожные темы среди жителей Свердловской области

Беспилотники, падение рубля и цены на такси. Что волнует жителей Свердловской области

1 ноября 2023, 11:00
Фото: 1MI

Названы самые тревожные темы среди жителей Свердловской области

Жители Свердловской области в большей степени обеспокоены ситуацией в ситуацией в гражданской авиации, электросамокатчиками и утратой позиций в космосе. Также их волнует подорожание такси.

Исследование КРОС показало, что с одной стороны стало больше сообщений об авиапроисшествиях. Одним из недавних стала экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле. Также были сообщения о технических неисправностях и экстренных посадках. В общей сложности за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 126 происшествий.

«Национальный индекс тревожности КРОС» за III квартал 2023 года показывает тревожности россиян на основе анализа СМИ. Так, в ТОП-5 по индексу приживаемости (чем он выше, тем больше тревожность) в Свердловской области вошли:

  1. Ситуация в гражданской авиации
  2. Электросамокатчики
  3. Утрата позиций в космосе
  4. Беспилотники
  5. Подорожание такси

Также жителей региона беспокоит и падение рубля.

Кроме того, в целом по России тревожности граждан касаются также роста стоимости бензина, сложностей с поездками в Европу, слухов о мобилизации.

#Общество#Свердловская область#Ирина Кирилова#Тревога#Беспокойство#Актуальная тема
Подпишитесь
Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе
31 октября, 09:14
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
30 октября, 07:59
Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе
31 октября, 09:17
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
31 октября, 07:10
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
30 октября, 09:42
Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму
30 октября, 12:19