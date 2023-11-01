Беспилотники, падение рубля и цены на такси. Что волнует жителей Свердловской области

Исследование КРОС показало, что с одной стороны стало больше сообщений об авиапроисшествиях. Одним из недавних стала экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле. Также были сообщения о технических неисправностях и экстренных посадках. В общей сложности за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 126 происшествий.