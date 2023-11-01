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215 предостережений получили заводы Свердловской области из-за порчи воздуха

Больше 200 предостережений получили свердловские заводы из-за порчи воздуха

1 ноября 2023, 16:19
Фото: 1MI

215 предостережений получили заводы Свердловской области из-за порчи воздуха

Минприроды Свердловской области в течение 2023 года 215 раз предостерегало о том, что в регионе не соблюдается закон по охране атмосферного воздуха.

В регионе ведутся работы по улучшению качества воздуха, а также по профилактике соблюдения требований закона в сфере охраны воздуха. Сейчас из 2842 вредных предприятий в регионе 2790 выбрасывают в атмосферу опасные вещества, рассказал свердловский министр природы и экологии Денис Мамонтов.

Предостережения, объявленные ведомством, позволяют юрлицам и предпринимателям вовремя устранять выявленные нарушения и не допускать их потом. Организации «Атомпромкомплекс», «Уралинвестцентр» и «Комфортный город», получив подобные обращения, предоставили ежегодный отчет.

Также Мамонтов отметил, что в 2023 году госинспекторы наносят профилактические визиты хозсубъектам.

Напомним, 24 октября 2023 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение сероводорода в воздухе в 1,25 раза. Над предприятием ЕВРАЗ НТМК было облако выбросов.

Облако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе Тагила
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#Экология#Свердловская область#Здоровье#Воздух#Выбросы#Загрязнение атмосферы#Качество воздуха#Елизавета Зиборова#Минприроды#Предостережение
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