Больше 200 предостережений получили свердловские заводы из-за порчи воздуха

В регионе ведутся работы по улучшению качества воздуха, а также по профилактике соблюдения требований закона в сфере охраны воздуха. Сейчас из 2842 вредных предприятий в регионе 2790 выбрасывают в атмосферу опасные вещества, рассказал свердловский министр природы и экологии Денис Мамонтов.