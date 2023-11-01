Больше 200 предостережений получили свердловские заводы из-за порчи воздуха

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В регионе ведутся работы по улучшению качества воздуха, а также по профилактике соблюдения требований закона в сфере охраны воздуха. Сейчас из 2842 вредных предприятий в регионе 2790 выбрасывают в атмосферу опасные вещества, рассказал свердловский министр природы и экологии Денис Мамонтов.
Предостережения, объявленные ведомством, позволяют юрлицам и предпринимателям вовремя устранять выявленные нарушения и не допускать их потом. Организации «Атомпромкомплекс», «Уралинвестцентр» и «Комфортный город», получив подобные обращения, предоставили ежегодный отчет.
Также Мамонтов отметил, что в 2023 году госинспекторы наносят профилактические визиты хозсубъектам.
Напомним, 24 октября 2023 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение сероводорода в воздухе в 1,25 раза. Над предприятием ЕВРАЗ НТМК было облако выбросов.