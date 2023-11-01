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Денис Сафин: «Уральская Сталь» запускает в производство сталь новой марки

Денис Сафин: «Уральская Сталь» запускает в производство сталь новой марки

1 ноября 2023, 07:47
Фото: piqsels.com
Металлургический комбинат «Уральская Сталь» сообщил о запуске новой марки премиальной стали. Как рассказал гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин, расширение линейки продукции должно способствовать удовлетворению нужд потребителей и поддерживать конкурентоспособность предприятия на рынке.

«Уральская Сталь» исторически выпускала продукцию, востребованную, в первую очередь, на внутреннем рынке: трубные, мостовые, судостроительные, конструкционные марки стали», — отметил гендиректор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин. Однако он напомнил, что в компании активно разрабатывают другие перспективные и инновационные виды продукции, в частности, плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали.

Первым потребителям уже отгружена данная продукция марки WeldUS. Известно, что этот вид стали ориентирован на нужды специализированного машиностроения, в том числе на производство крупногабаритной строительной техники. Также у комбината в планах наладить выпуск еще более прочного сплава под названием HardUS, пишет kommersant.ru.

Высокопрочной сталью обычно называется сплав железа и углерода, способный выдержать нагрузки более 1000 МПа. Подобное условие достигается путем добавления в сталь дополнительных легирующих элементов и применения термической обработки — закалки с отпуском. Довольно часто высокопрочные стали отличаются завышенным содержанием легирующих элементов, и, как следствие, эти виды сталей демонстрируют пониженную пластичность, повышенную чувствительность к трещинам, а также имеют высокую цену.

Сталь WeldUS отличает оптимально подобранная комбинация химического состава и режимов закалки. На участке термической обработки листового проката задействованы современные роликовые нагревательные печи, ролико-закалочная машина, закалочный пресс, листоправильные машины, стеллаж-холодильник, участок осмотра и зачистки металла. Подобная оснащенность обеспечивает возможность производства качественной высокопрочной стали в объеме до 30 тысяч тонн в месяц.

Сталь WeldUS, производимая комбинатом «Уральская Сталь», имеет высокую прочность, ударную вязкость при низких температурах, высокую свариваемость, не склонна к появлению трещин при сгибании.

«Уральская Сталь» также работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций», — подытожил Денис Сафин. Он добавил, что на комбинате планируется запуск новых производственных мощностей, чья цель — расширение продуктовой линейки.

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