Денис Сафин: «Уральская Сталь» запускает в производство сталь новой марки

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:48
«Уральская Сталь» исторически выпускала продукцию, востребованную, в первую очередь, на внутреннем рынке: трубные, мостовые, судостроительные, конструкционные марки стали», — отметил гендиректор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин. Однако он напомнил, что в компании активно разрабатывают другие перспективные и инновационные виды продукции, в частности, плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали.
Первым потребителям уже отгружена данная продукция марки WeldUS. Известно, что этот вид стали ориентирован на нужды специализированного машиностроения, в том числе на производство крупногабаритной строительной техники. Также у комбината в планах наладить выпуск еще более прочного сплава под названием HardUS, пишет kommersant.ru.
Высокопрочной сталью обычно называется сплав железа и углерода, способный выдержать нагрузки более 1000 МПа. Подобное условие достигается путем добавления в сталь дополнительных легирующих элементов и применения термической обработки — закалки с отпуском. Довольно часто высокопрочные стали отличаются завышенным содержанием легирующих элементов, и, как следствие, эти виды сталей демонстрируют пониженную пластичность, повышенную чувствительность к трещинам, а также имеют высокую цену.
Сталь WeldUS отличает оптимально подобранная комбинация химического состава и режимов закалки. На участке термической обработки листового проката задействованы современные роликовые нагревательные печи, ролико-закалочная машина, закалочный пресс, листоправильные машины, стеллаж-холодильник, участок осмотра и зачистки металла. Подобная оснащенность обеспечивает возможность производства качественной высокопрочной стали в объеме до 30 тысяч тонн в месяц.
Сталь WeldUS, производимая комбинатом «Уральская Сталь», имеет высокую прочность, ударную вязкость при низких температурах, высокую свариваемость, не склонна к появлению трещин при сгибании.
«Уральская Сталь» также работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций», — подытожил Денис Сафин. Он добавил, что на комбинате планируется запуск новых производственных мощностей, чья цель — расширение продуктовой линейки.