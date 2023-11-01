Денис Сафин: «Уральская Сталь» запускает в производство сталь новой марки

Высокопрочной сталью обычно называется сплав железа и углерода, способный выдержать нагрузки более 1000 МПа. Подобное условие достигается путем добавления в сталь дополнительных легирующих элементов и применения термической обработки — закалки с отпуском. Довольно часто высокопрочные стали отличаются завышенным содержанием легирующих элементов, и, как следствие, эти виды сталей демонстрируют пониженную пластичность, повышенную чувствительность к трещинам, а также имеют высокую цену.