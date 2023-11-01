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«Гортранс» в Екатеринбурге задолжал 865 миллионов рублей

Долги «Гортранса» в Екатеринбурге достигли почти 900 миллионов рублей

1 ноября 2023, 09:09
Фото: Midjourney

«Гортранс» в Екатеринбурге задолжал 865 миллионов рублей

Убытки «Гортранса» в Екатеринбурге за 9 месяцев 2023 года достигли 287 миллионов рублей. При этом общая сумма долга составляет уже 865 миллионов рублей.

Информация содержится в ответе МУПа депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву, пишут «Вечерние ведомости».

Согласно документу, самостоятельно справиться с долгами предприятие не может. Поэтому выправлять финансовое состояние приходится за счет бюджета города. Так, 19 октября 2023 года «Гортранс» получил субсидию для погашения дебиторской задолженности.

Кроме того, на предприятии имеется кадровый дефицит. В начале октября недоштат составил более 3 тысяч сотрудников. Сильнее всего на данный момент не хватает кондукторов 1,2 тысячи и водителей — 813 человек.

Напомним, ранее «Гортранс» направил в региональную энергетическую комиссию заявку на повышение цен на проезд до 35 рублей. Ожидается, что она будет рассмотрена в ноябре–декабре 2023 года.

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#Экономика#Долги#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Гортранс
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