Долги «Гортранса» в Екатеринбурге достигли почти 900 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Информация содержится в ответе МУПа депутату гордумы Екатеринбурга Константину Киселеву, пишут «Вечерние ведомости».
Согласно документу, самостоятельно справиться с долгами предприятие не может. Поэтому выправлять финансовое состояние приходится за счет бюджета города. Так, 19 октября 2023 года «Гортранс» получил субсидию для погашения дебиторской задолженности.
Кроме того, на предприятии имеется кадровый дефицит. В начале октября недоштат составил более 3 тысяч сотрудников. Сильнее всего на данный момент не хватает кондукторов 1,2 тысячи и водителей — 813 человек.
Напомним, ранее «Гортранс» направил в региональную энергетическую комиссию заявку на повышение цен на проезд до 35 рублей. Ожидается, что она будет рассмотрена в ноябре–декабре 2023 года.