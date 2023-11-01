Дорога-дублер, изменившая жизнь города

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В нашем транспортном эксперименте «Дорожная карта» мы решили узнать, правдивы ли отзывы об этой дороге и какие инновации были применены при ее строительстве.
Казань один из тех городов, что год от года демонстрируют устойчивое развитие. Когда бываешь там регулярно, нельзя не заметить, как город хорошеет, а вместе со средой — меняются и сами жители. Да, Казань всегда была многокультурной и гостеприимной, но кажется, будто улыбок на лицах горожан и теплоты стало еще больше. Каждый год этот город становится площадкой для различных общероссийских и международных событий. Каждый раз это становится толчком для развития города.
И повелось так с Летней Универсиады 2013 года. Или даже еще капельку раньше. Сами казанцы говорят, что началось все с тысячелетия города. В русле общей тенденции Казань развивается не только интенсивно, но и экстенсивно. Постепенно в черту города включаются бывшие пригороды. Жители этих районов уже давно связаны с центром: ежедневно отправляются на работу или учебу. Это требует все новых и новых инфраструктурных решений. Приходится расширять уже существующие транспортные потоки и создавать новые.
Об одном из таких интеграционных проектов пойдет речь: автомобильная дорога от улицы Несмелова до трассы М-7. Эта дорога призвана стать дублером важнейшего Горьковского шоссе, притянуть транспортные потоки из близлежащих жилых районов, и обеспечить быстрый доступ к самому центру Казани.
На сегодняшний день сдан в эксплуатацию участок до «Храма всех религий». Но даже этого оказалось достаточно, чтобы горожане оценили полезность дороги. Например, раньше, чтобы добраться в жилой массив Старое Аракчино, приходилось ехать по городским улицам вдоль Волги. Ограничение скорости, светофоры, пешеходы, «лежачие полицейские» — все это не способствует поездке с ветерком.
Ну, а новая дорога решает все эти вопросы по списку, плюс снабжена отделенной от автомобильного движения велосипедной дорожкой, шумоизоляцией, и обильными зелеными насаждениями. Следующий этап строительства включает 9 км дороги до соединения с М-7 в районе моста через Волгу. Завершением дороги станет транспортная развязка. Окончание работ планируется до конца 2025 года.
Строительство объекта проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для открытого на сегодняшний день участка дороги в 6,2 км было выкуплено более 300 земельных участков. В основном это были дачи казанцев. Как правило такие процессы проходят проблематично. Люди с неохотой расстаются с дачами, в которые было вложено много труда. Нередко споры и разногласия затягивают начало строительства объектов. Здесь же такого не произошло. Интересно, что многие из дачников тут же приобрели себе новые участки поблизости и рассматривают это как инвестицию, ведь новая дорога заметно повлияет на цены. В нашем транспортном эксперименте «Дорожная карта» мы намерены сравнить новый и старый маршруты и выяснить, не прогадали ли дачники с покупкой.
Приятно отметить, что само Горьковское шоссе тоже не оставляют без внимания. Не так давно дорогу реконструировали. Некоторые ее участки были расширены. Дорога, к «Храму всех религий», направлена на запад от Казани, но при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги» строится аналогичный объект на восток.
Это дублер Мамадышского тракта — Вознесенский тракт, также призванный обеспечить комфортный выход из города и разгрузить существующую транспортную артерию. В последние несколько лет шаг за шагом реализуется давний замысел Большого Казанского кольца. Это комплекс новых и уже существовавших дорог и улиц, которые охватывают центральные районы города.
Любопытно, что рядовые казанские автомобилисты охотно расскажут вам о том, как они теперь быстро пролетают вокруг города и попадают на другой его конец в обход, но о самой концепции кольцевой дороги зачастую не слышали. Так органично и без лишней помпезности реализуется развитие Казани во многих отраслях. Так много нового, важного и интересного происходит в жизни казанцев постоянно. Если вы, читатель, живете в Казани, то нам остается позавидовать вам. Если нет, то обязательно посетите этот город. Вам точно понравится.