Две фуры перевернулись и два автомобиля в кювете: массовое ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Иномарка и «ГАЗель» оказались в кювете, а грузовые машины перевернулись. На дороге образовалась большая пробка.
Пострадавших в происшествии нет. Участок данной автодороги временно был перекрыт в связи с тем, что из-за обледенения ехать здесь сложно, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, 30 октября 2023 года грузовик столкнулся с мостом. Это произошло из-за того, что водитель не опустил кузов после того, как он был разгружен. Пострадавшего свердловчанина отвезли в больницу. Ему грозит штраф за повреждение мостовой конструкции.