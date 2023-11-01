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Массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил

Две фуры перевернулись и два автомобиля в кювете: массовое ДТП под Екатеринбургом

1 ноября 2023, 03:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Массовое ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил

Два грузовика, «ГАЗель» и Mazda получили повреждения на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил из-за плохих дорожных условий. ЧП произошло 31 октября 2023 года.

Иномарка и «ГАЗель» оказались в кювете, а грузовые машины перевернулись. На дороге образовалась большая пробка.

Пострадавших в происшествии нет. Участок данной автодороги временно был перекрыт в связи с тем, что из-за обледенения ехать здесь сложно, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, 30 октября 2023 года грузовик столкнулся с мостом. Это произошло из-за того, что водитель не опустил кузов после того, как он был разгружен. Пострадавшего свердловчанина отвезли в больницу. Ему грозит штраф за повреждение мостовой конструкции.

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