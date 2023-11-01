Две фуры перевернулись и два автомобиля в кювете: массовое ДТП под Екатеринбургом

Напомним, 30 октября 2023 года грузовик столкнулся с мостом. Это произошло из-за того, что водитель не опустил кузов после того, как он был разгружен. Пострадавшего свердловчанина отвезли в больницу. Ему грозит штраф за повреждение мостовой конструкции.