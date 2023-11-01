tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Владислав Пинаев допустил субсидирование перевозчиков в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила заявил о возможном субсидировании перевозчиков за дисциплину

1 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI

Владислав Пинаев допустил субсидирование перевозчиков в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рассматривается возможность субсидирования частных перевозчиков за соблюдение дисциплины.

К соблюдению дисциплины относится соблюдение расписания и внедрение безналичной оплаты проезда. Об этом Владислав Пинаев заявил в эфире «Тагил-ТВ». Таким образом в городе хотят бороться с несоблюдением графиков движения автобусов.

Владислав Пинаев отметил, что тагильчане задают много вопросов касательно работы транспорта, нехватки водителей. И для этого есть ряд причин.

Это наша обязанность — преодолевать все трудности. Сегодня мы впервые идем к тому, чтобы доплачивать транспортную работу, но требовать с перевозчика выполнения своих контрактных обязательств, — рассказал Владислав Пинаев.

Эта инициатива будет рассматриваться на этапе проекта областного бюджета.

Команда по созданию городского перевозчика создана в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобусаЕще 15 тысяч штрафов получил перевозчик Нижнего Тагила за отсутствие автобусовУбыточные для перевозчиков маршруты предложили отдавать властям Нижнего Тагила
#Транспорт#Нижний Тагил#Водители#Расписание#Обязательства#Областной бюджет#Субсидирование#Перевозчики#Дарья Сорокина#Безналичная оплата
Подпишитесь
Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе
31 октября, 09:14
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
30 октября, 07:59
Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе
31 октября, 09:17
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
31 октября, 07:10
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
30 октября, 09:42
Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму
30 октября, 12:19