Глава Нижнего Тагила заявил о возможном субсидировании перевозчиков за дисциплину

К соблюдению дисциплины относится соблюдение расписания и внедрение безналичной оплаты проезда. Об этом Владислав Пинаев заявил в эфире «Тагил-ТВ». Таким образом в городе хотят бороться с несоблюдением графиков движения автобусов.