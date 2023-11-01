Глава Нижнего Тагила заявил о возможном субсидировании перевозчиков за дисциплину

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
К соблюдению дисциплины относится соблюдение расписания и внедрение безналичной оплаты проезда. Об этом Владислав Пинаев заявил в эфире «Тагил-ТВ». Таким образом в городе хотят бороться с несоблюдением графиков движения автобусов.
Владислав Пинаев отметил, что тагильчане задают много вопросов касательно работы транспорта, нехватки водителей. И для этого есть ряд причин.
Это наша обязанность — преодолевать все трудности. Сегодня мы впервые идем к тому, чтобы доплачивать транспортную работу, но требовать с перевозчика выполнения своих контрактных обязательств, — рассказал Владислав Пинаев.
Эта инициатива будет рассматриваться на этапе проекта областного бюджета.