Кардиолог из Нижнего Тагила спас жизнь пассажирке поезда

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
После прибытия поезда женщину госпитализировали в кардиоцентр. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».
Известно, что пассажирка упала в обморок, у нее резко снизилось давление. Находящиеся рядом люди стали звать на помощь. Мукамил сразу же откликнулся.
На протяжении полутора часов пути доктор всеми доступными средствами поддерживал работоспособность сердечно-сосудистой системы пострадавшей.
Все пассажиры помогали кто чем может. У кого-то с собой был тонометр, у кого-то горький шоколад для поднятия давления. Женщину привели в чувство. Она спокойно дождалась госпитализации по прибытии.
Известно, что Мукамил Сангинов работает в ГБ№1 около года. Он ежедневно ведет прием пациентов. Коллегам о своем героическом поступке он ничего не рассказал.