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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Кардиолог из Нижнего Тагила помог женщине в поезде

Кардиолог из Нижнего Тагила спас жизнь пассажирке поезда

1 ноября 2023, 13:51
Фото: "Тагильский рабочий"

Кардиолог из Нижнего Тагила помог женщине в поезде

Кардиолог больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов оказал первую помощь женщине, которая потеряла сознание в поезде, ехавшего в Екатеринбург.

После прибытия поезда женщину госпитализировали в кардиоцентр. Об этом сообщает «Тагильский рабочий».

Известно, что пассажирка упала в обморок, у нее резко снизилось давление. Находящиеся рядом люди стали звать на помощь. Мукамил сразу же откликнулся.

На протяжении полутора часов пути доктор всеми доступными средствами поддерживал работоспособность сердечно-сосудистой системы пострадавшей.

Все пассажиры помогали кто чем может. У кого-то с собой был тонометр, у кого-то горький шоколад для поднятия давления. Женщину привели в чувство. Она спокойно дождалась госпитализации по прибытии.

Известно, что Мукамил Сангинов работает в ГБ№1 около года. Он ежедневно ведет прием пациентов. Коллегам о своем героическом поступке он ничего не рассказал.

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