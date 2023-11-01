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Комплекты медалей привезли с Международного турнира кикбоксеры из Нижнего Тагила

Кикбоксеры из Нижнего Тагила стали лучшими на Международном турнире

1 ноября 2023, 06:41
Фото: "Уральский рабочий"

Комплекты медалей привезли с Международного турнира кикбоксеры из Нижнего Тагила

Кикбоксеры Нижнего Тагила получили первые места на чемпионате стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по разным направлениям кикбоксинга.

Состязание прошло в Раменском. Участвовали атлеты из 16 стран и 55 регионов страны. Сразились свыше 700 атлетов.

Обучающиеся спортшколы «Старт» и СШОР «Уралец» получили весь комплект медалей. В разделе лоу-кик Иван Булдаков, который является чемпионом мира 2021 года, взял золото в номинации до 54 кг. Спортсмен Кирилл Степанов завоевал третье место, пишет «Уральский рабочий».

Степан Цыганов взял 2 место в категории до 57 кг по направлению «поинтфайтинг». Среди юниоров здесь же в четвертьфиналах уступили конкурентам атлеты Владислав Сапрыкин и Никита Пелевин.

Артем Гобов, которому 19 лет, впервые попробовал свои силы в качестве судьи турнира в татами-дисциплинах. Перерыв в спортивной карьере он взял из-за состояния здоровья. Пока он набирается опыта в судействе.

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