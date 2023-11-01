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Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса 10-летнюю девочку

Кондуктор выгнала из автобуса девочку в Екатеринбурге. Пассажирка ехала к кардиологу

1 ноября 2023, 17:01
Фото: 1MI

Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса 10-летнюю девочку

В Екатеринбурге произошел конфликт между 10-летней девочкой и кондуктором автобуса. В итоге женщина выгнала ее из транспорта. Инцидент случился 1 ноября 2023 года.

Девочка ехала на прием к кардиологу. В автобусе она не смогла оплатить проезд картой. Принимать оплату через терминал кондуктор не стала и выгнала ребенка на улицу, пишет Е1.

По словам мамы школьницы, кондуктор при этом заявила, что не желает терять свой заработок. Прием у специалиста сорвался. Теперь для того, чтобы ребенок смог посетить врача, ей заново придется идти к пульмонологу, который выпишет направление.

В прокуратуре Свердловской области начали проверку по факту случившегося.

Напомним, в сентябре 2023 года в Каменске-Уральском водитель автобуса заставил девочку выйти из салона, так как у нее не было с собой наличных денег, имелась только карта.

В Каменске-Уральском водитель высадил школьницу без наличных денег
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