Кондуктор выгнала из автобуса девочку в Екатеринбурге. Пассажирка ехала к кардиологу

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Девочка ехала на прием к кардиологу. В автобусе она не смогла оплатить проезд картой. Принимать оплату через терминал кондуктор не стала и выгнала ребенка на улицу, пишет Е1.
По словам мамы школьницы, кондуктор при этом заявила, что не желает терять свой заработок. Прием у специалиста сорвался. Теперь для того, чтобы ребенок смог посетить врача, ей заново придется идти к пульмонологу, который выпишет направление.
В прокуратуре Свердловской области начали проверку по факту случившегося.
Напомним, в сентябре 2023 года в Каменске-Уральском водитель автобуса заставил девочку выйти из салона, так как у нее не было с собой наличных денег, имелась только карта.