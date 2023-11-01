Ледяной дождь пройдет в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, в вечернее время на юго-западе области осадки сменятся на дождь, а на остальной территории региона ожидается мокрый снег.
В ночное время (со среды на четверг) ожидается ледяной дождь. В дневное время температура будет держаться на уровне до -4 градусов.
Метеоролог уверен, что утром 2 ноября будет пасмурно. А после обеда выпадет снег и немного потеплеет.
Отмечается, что после осадков в виде ледяного дождя, толщина гололеда может увеличиться.
Напомним, что из-за гололеда на дорогах в Свердловской области отмечался всплеск ДТП.