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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Ледяной дождь прогнозирует синоптик Пулин в Свердловской области

Ледяной дождь пройдет в Свердловской области

1 ноября 2023, 08:24
Фото: 1MI

Ледяной дождь прогнозирует синоптик Пулин в Свердловской области

В Свердловской области 1 ноября ожидается ледяной дождь. Он прогнозируется во второй половине дня. Позднее его заменит снег.

Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, в вечернее время на юго-западе области осадки сменятся на дождь, а на остальной территории региона ожидается мокрый снег.

В ночное время (со среды на четверг) ожидается ледяной дождь. В дневное время температура будет держаться на уровне до -4 градусов.

Метеоролог уверен, что утром 2 ноября будет пасмурно. А после обеда выпадет снег и немного потеплеет.

Отмечается, что после осадков в виде ледяного дождя, толщина гололеда может увеличиться.

Напомним, что из-за гололеда на дорогах в Свердловской области отмечался всплеск ДТП.

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#ДТП#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Гололед#Окружающая среда#Природа#Метеорология#Дарья Сорокина
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