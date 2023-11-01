Минздрав: 19 учащихся подмосковной кадетской школы пострадали от отравления

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В результате в стационары были направлены 19 пострадавших. Мальчики находятся в удовлетворительном состоянии.
Трое из 22 кадетов, обратившихся за медпомощью, отказались от госпитализации после медосмотра, который врачи произвели на месте. 19 мальчиков поступили в стационары, подведомственные подмосковному Минздраву.
Следственным комитетом РФ было открыто уголовное производство по факту случившегося. По предварительным данным расследования, симптомы отравления у учащихся вызвала ротавирусная инфекция. Сотрудники органов следствия допросят руководящий состав и учащихся школы-интерната. Об этом информирует NEWS.ru.
Ранее похожая информация о симптомах заболевания, развившихся у 20 кадетов интерната «Орел», появилась в Telegram-канале SHOT. Воспитанников учреждения в возрасте от 11 до 15 лет госпитализировали в два стационара с жалобами на повышенную температуру, тошноту и рвоту с подозрением на ротавирусную инфекцию.