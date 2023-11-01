Минздрав: 19 учащихся подмосковной кадетской школы пострадали от отравления

Ранее похожая информация о симптомах заболевания, развившихся у 20 кадетов интерната «Орел», появилась в Telegram-канале SHOT. Воспитанников учреждения в возрасте от 11 до 15 лет госпитализировали в два стационара с жалобами на повышенную температуру, тошноту и рвоту с подозрением на ротавирусную инфекцию.