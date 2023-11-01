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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

Спасатели нашли туристов из Свердловской области возле перевала Дятлова

Найдены все пропавшие возле перевала Дятлова туристы из Свердловской области

1 ноября 2023, 10:18
Фото: Midjourney

Спасатели нашли туристов из Свердловской области возле перевала Дятлова

Троих жителей Березовского, которые отправились в турпоход и пропали, нашли в районе перевала Дятлова. Мужчины были в тайге.

Мужчины в возрасте от 31 до 35 лет пропали во время сплава. Их нашли живыми и теперь будут вывозить из тайги на КамАЗе, рассказали спасатели. Об этом сообщает ЕАН.

Пропали мужчины вечером 30 октября. Всего группа состояла из пяти человек. О своем походе они не предупреждали спасателей, и никак его не регистрировали.

Мужчины хотели преодолеть по воде около 50 км. Но в назначенное время, 30 октября, они не пришли к нужному месту.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в состав группы вошли директор частного предприятия из Березовского и четыре логиста из того же города. Их путь был осложнен необходимостью преодоления двух рек.

Днем 31 октября двое мужчин, пройдя пешком 30 км, добрались в поселок Вижай. Они позвонили человеку, который должен их встретить и сказали, что, когда они проплыли 15 км, компания застряла на реке — вода замерзла. Чтобы попросить о помощи, двое выбрались с реки, а трое остались охранять имущество.

По словам спасателей, им пришлось преодолеть большой путь до застрявших туристов — 10 км на транспорте, а далее пешком. В целом, добраться туда реально только на вертолете. К вечеру всех туристов планируют доставить в Ивдель.

В Свердловской области около перевала Дятлова пропали туристы
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#Происшествия#Помощь#Спасатели#Вода#Реки#КАМАЗ#Туристы#Сплав#Пропавшие#Ивдель#Перевал дятлова#Вертолет#Поход#Дарья Сорокина#Тайга#Живые
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