Найдены все пропавшие возле перевала Дятлова туристы из Свердловской области

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Мужчины в возрасте от 31 до 35 лет пропали во время сплава. Их нашли живыми и теперь будут вывозить из тайги на КамАЗе, рассказали спасатели. Об этом сообщает ЕАН.
Пропали мужчины вечером 30 октября. Всего группа состояла из пяти человек. О своем походе они не предупреждали спасателей, и никак его не регистрировали.
Мужчины хотели преодолеть по воде около 50 км. Но в назначенное время, 30 октября, они не пришли к нужному месту.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в состав группы вошли директор частного предприятия из Березовского и четыре логиста из того же города. Их путь был осложнен необходимостью преодоления двух рек.
Днем 31 октября двое мужчин, пройдя пешком 30 км, добрались в поселок Вижай. Они позвонили человеку, который должен их встретить и сказали, что, когда они проплыли 15 км, компания застряла на реке — вода замерзла. Чтобы попросить о помощи, двое выбрались с реки, а трое остались охранять имущество.
По словам спасателей, им пришлось преодолеть большой путь до застрявших туристов — 10 км на транспорте, а далее пешком. В целом, добраться туда реально только на вертолете. К вечеру всех туристов планируют доставить в Ивдель.