Ничего не найдено. Росприроднадзор сделал замеры воздуха после пожара на КХП в Тагиле

Правда другие ведомства в день пожара все же обнаружили превышение вредных веществ. Роспотребнадзор в пробах, взятых на улице Кутузова, 8, зафиксировал этилбензол в размере 1,8 ПДК, а пост регионального Министерства природных ресурсов и экологии показал превышение сероводорода до 3,04 ПДК на улице Бирюзовая в районе Северного поселка. В списке веществ, по которым Росприроднадзор проводил замеры 6 октября, этих химических соединений нет.