Ничего не найдено. Росприроднадзор сделал замеры воздуха после пожара на КХП в Тагиле

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Росприроднадзор совместно со специалистами ЦЛАТИ произвел отбор проб 6 октября, в день, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. Причиной возгорания стали ремонтные работы на водоводе в цехе улавливания. С территории КХП поднимались клубы черного дыма.
По информации ведомства, предоставленной в официальном ответе TagilCity.ru, пробы брались в двух расчетных точках ЕВРАЗ НТМК. При этом точное местоположение этих точек Росприроднадзор не уточнил. Замеры проводились по 16 загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, взвешенные вещества, сероводород, марганец и его соединения, свинец и его соединения, магния оксид, аммиак, формальдегид, ксилол, толуол, ацетон, бензол и фенол.
По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций по отобранным загрязняющим веществам не зафиксировано, — сообщил в официальном ответе TagilCity.ru руководитель свердловского Росприроднадзора Роман Тужиков.
Правда другие ведомства в день пожара все же обнаружили превышение вредных веществ. Роспотребнадзор в пробах, взятых на улице Кутузова, 8, зафиксировал этилбензол в размере 1,8 ПДК, а пост регионального Министерства природных ресурсов и экологии показал превышение сероводорода до 3,04 ПДК на улице Бирюзовая в районе Северного поселка. В списке веществ, по которым Росприроднадзор проводил замеры 6 октября, этих химических соединений нет.