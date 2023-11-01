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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Росприроднадзор не нашел превышений выбросов после пожара на ЕВРАЗ НТМК в Тагиле

Ничего не найдено. Росприроднадзор сделал замеры воздуха после пожара на КХП в Тагиле

1 ноября 2023, 12:25
Фото: tagilcity.ru

Росприроднадзор не нашел превышений выбросов после пожара на ЕВРАЗ НТМК в Тагиле

Управление Росприроднадзора по Свердловской области не нашло превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК 6 октября. Правда местоположение точек замеров РПН не называет. В этот же день превышения вредных веществ были обнаружены другими ведомствами в двух районах города.

Росприроднадзор совместно со специалистами ЦЛАТИ произвел отбор проб 6 октября, в день, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. Причиной возгорания стали ремонтные работы на водоводе в цехе улавливания. С территории КХП поднимались клубы черного дыма.

ЕВРАЗ НТМК рассказал о возгорании на Коксохиме в Нижнем Тагиле 6 октября
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По информации ведомства, предоставленной в официальном ответе TagilCity.ru, пробы брались в двух расчетных точках ЕВРАЗ НТМК. При этом точное местоположение этих точек Росприроднадзор не уточнил. Замеры проводились по 16 загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, взвешенные вещества, сероводород, марганец и его соединения, свинец и его соединения, магния оксид, аммиак, формальдегид, ксилол, толуол, ацетон, бензол и фенол.

По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций по отобранным загрязняющим веществам не зафиксировано, — сообщил в официальном ответе TagilCity.ru руководитель свердловского Росприроднадзора Роман Тужиков.

Правда другие ведомства в день пожара все же обнаружили превышение вредных веществ. Роспотребнадзор в пробах, взятых на улице Кутузова, 8, зафиксировал этилбензол в размере 1,8 ПДК, а пост регионального Министерства природных ресурсов и экологии показал превышение сероводорода до 3,04 ПДК на улице Бирюзовая в районе Северного поселка. В списке веществ, по которым Росприроднадзор проводил замеры 6 октября, этих химических соединений нет.

Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#ЕВРАЗ НТМК#Воздух#Анна Григорьева#Росприроднадзор#Загрязняющие вещества
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