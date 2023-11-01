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Пригородная прокуратура рассмотрит обращение по поводу отстранения главы ГГО

Общественник Нижнего Тагила обратился к прокурору по поводу отстранения Летникова

1 ноября 2023, 11:02
Фото: tagilcity.ru

Пригородная прокуратура рассмотрит обращение по поводу отстранения главы ГГО

Общественник Рамиль Хакимов обратился к прокурору Пригородного района Владимиру Березину по поводу отстранения главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова.

На личном приеме у прокурора активист подал обращение по вопросу превышения должностных полномочий председателем думы Горноуральского городского округа Владимира Доможирова, а также бездействии депутатов округа. По мнению Рамиля Хакимова, в деятельности народных избранников отсутствуют действия как в отношении превышения полномочий спикером думы, так и по теме отрешения от должности главы округа, против которого было возбуждено уголовное дело.

Общественник пояснил, что депутаты даже не рассматривали вопрос об отстранении от должности на заседании думы. Срок рассмотрения обращения в прокуратуру составляет 30 рабочих дней. Сейчас будет проводиться прокурорская проверка.

Встреча состоялась только вчера и я оставил свое обращение. Так что об итогах говорить ещё рано. По результатам нашей встречи будет организована прокурорская проверка, — пояснил Рамиль Хакимов корреспонденту TagilCity.ru.
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
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