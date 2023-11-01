Общественник Нижнего Тагила обратился к прокурору по поводу отстранения Летникова

На личном приеме у прокурора активист подал обращение по вопросу превышения должностных полномочий председателем думы Горноуральского городского округа Владимира Доможирова, а также бездействии депутатов округа. По мнению Рамиля Хакимова, в деятельности народных избранников отсутствуют действия как в отношении превышения полномочий спикером думы, так и по теме отрешения от должности главы округа, против которого было возбуждено уголовное дело.