Общественник Нижнего Тагила обратился к прокурору по поводу отстранения Летникова

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
На личном приеме у прокурора активист подал обращение по вопросу превышения должностных полномочий председателем думы Горноуральского городского округа Владимира Доможирова, а также бездействии депутатов округа. По мнению Рамиля Хакимова, в деятельности народных избранников отсутствуют действия как в отношении превышения полномочий спикером думы, так и по теме отрешения от должности главы округа, против которого было возбуждено уголовное дело.
Общественник пояснил, что депутаты даже не рассматривали вопрос об отстранении от должности на заседании думы. Срок рассмотрения обращения в прокуратуру составляет 30 рабочих дней. Сейчас будет проводиться прокурорская проверка.
Встреча состоялась только вчера и я оставил свое обращение. Так что об итогах говорить ещё рано. По результатам нашей встречи будет организована прокурорская проверка, — пояснил Рамиль Хакимов корреспонденту TagilCity.ru.