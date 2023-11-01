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Лучшие педагоги-наставники в Свердловской области получат премии губернатора

Победители губернаторской премии в Свердловской области получат до 280 тысяч рублей

1 ноября 2023, 13:46
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Лучшие педагоги-наставники в Свердловской области получат премии губернатора

В Свердловской области дадут награды участникам премии главы региона в номинации «Мастер-наставник». Победившим учителям выплатят 160-280 тысяч рублей.

В вышеупомянутой номинации участвовал 31 педагог из 15 населенных пунктов региона. Так, победительницей стала учительница Елена Корабухина из Кушвы, рассказали в Департаменте информполитики.

Второе место получила Мария Егорова из Екатеринбурга — сотрудница экономического колледжа. Следом за ней, на третьем месте, оказалась педагог допобразования Ольга Завьялова.

Областной конкурс проводится в 10 номинациях: «Педагогический дебют», «Мастер года», «Педагог-психолог» и других.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудница детской кинологической группы победила во всероссийском педагогическом конкурсе.

Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
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