Победители губернаторской премии в Свердловской области получат до 280 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В вышеупомянутой номинации участвовал 31 педагог из 15 населенных пунктов региона. Так, победительницей стала учительница Елена Корабухина из Кушвы, рассказали в Департаменте информполитики.
Второе место получила Мария Егорова из Екатеринбурга — сотрудница экономического колледжа. Следом за ней, на третьем месте, оказалась педагог допобразования Ольга Завьялова.
Областной конкурс проводится в 10 номинациях: «Педагогический дебют», «Мастер года», «Педагог-психолог» и других.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудница детской кинологической группы победила во всероссийском педагогическом конкурсе.