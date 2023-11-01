Подозреваемый в БДСМ грабеже задержан в Екатеринбурге. Он связывал и бил своих жертв

Женщина после случившегося обратилась в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и выяснили, что он находится в федеральном розыске за уклонение от надзора. У мужчины уже есть судимость за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. Задержать подозреваемого удалось 31 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.