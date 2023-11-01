Подозреваемый в БДСМ грабеже задержан в Екатеринбурге. Он связывал и бил своих жертв

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Мужчина подозревается в грабеже, совершенном 14 октября. Жительница дома на улице Мостовой сообщила, что познакомилась с мужчиной через интернет. У них через какое-то время сложились доверительные отношения. Женщина решила пригласить его к себе домой на ночь.
На утро подозреваемый предложил «поиграть» и привязал жертву к кровати. После этого он ее избил и потребовал деньги. В результате мужчина забрал наличные, банковские карты и украшения. В общей сложности нанесенный ущерб составил 200 тысяч рублей.
Женщина после случившегося обратилась в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и выяснили, что он находится в федеральном розыске за уклонение от надзора. У мужчины уже есть судимость за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. Задержать подозреваемого удалось 31 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж.
Полицейские полагают, что это не единственная жертва. Поэтому тех, кто узнал мужчину на фото просят обратиться в ОВД по телефонам (343)356-42-04 или 102 (02). Или же в отделение полиции №4 по адресу ул. Академика Бардина, 41.
Напомним, в конце октября компания подростков напала на мужчину в районе Вагонки в Нижнем Тагиле. Во время потасовки компания забрала у мужчины телефон.