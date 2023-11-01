Подросток в селе Свердловской области избил битой сверстников. Он заступился за брата

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:03
Известно, что перед инцидентом ребята уронили ребенка в снег. Его брат вооружился битой и стал избивать компанию. У потерпевших повреждения головы.
В Следкоме по факту ЧП завели уголовное дело. Руководитель СКР Александр Бастрыкин велел сделать доклад о следствии врио Анатолию Надбитову, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
Напомним, 10 октября 2023 года в Екатеринбурге группа подростков жестоко избила мальчика. В полиции начали проводить проверку. Личности нападавших устанавливаются.