«Повторил подвиг дедов»: на СВО скончался житель ЗАТО Свободный

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Он погиб при исполнении воинского долга. Об этом рассказал глава городского округа Александр Иванов.
Андрей Владимирович повторил подвиг наших дедов и прадедов, проявил мужество, отвагу и силу духа. Он до конца исполнил воинский, гражданский и человеческий долг, — сообщил Александр Иванов.
Также он выразил от себя и от лица администрации соболезнования родным и близким, а также всем, кто был знаком с бойцом.
Ранее сообщалось, что солдат из Нижнего Тагила почти год добивается выплаты ему трех миллионов рублей за ранение, которое он получил на СВО. С такой же ситуацией столкнулся и житель Асбеста.