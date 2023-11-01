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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

На СВО скончался житель ЗАТО Свободный

«Повторил подвиг дедов»: на СВО скончался житель ЗАТО Свободный

1 ноября 2023, 12:35
Фото: Фото из соцсетей Александра Иванова

На СВО скончался житель ЗАТО Свободный

В ходе проведения спецоперации погиб житель ЗАТО Свободный Андрей Байстрюченко.

Он погиб при исполнении воинского долга. Об этом рассказал глава городского округа Александр Иванов.

Андрей Владимирович повторил подвиг наших дедов и прадедов, проявил мужество, отвагу и силу духа. Он до конца исполнил воинский, гражданский и человеческий долг, — сообщил Александр Иванов.

Также он выразил от себя и от лица администрации соболезнования родным и близким, а также всем, кто был знаком с бойцом.

Ранее сообщалось, что солдат из Нижнего Тагила почти год добивается выплаты ему трех миллионов рублей за ранение, которое он получил на СВО. С такой же ситуацией столкнулся и житель Асбеста.

Житель Дзержинского района Нижнего Тагила погиб на СВО
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