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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

В Екатеринбурге рабочий впал в кому после падения в подвал

Рабочий впал в кому после падения в подвал в Екатеринбурге

1 ноября 2023, 13:24
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге рабочий впал в кому после падения в подвал

В Екатеринбурге рабочий провалился в подвал при выполнении работ по строительству дома.

Это произошло на стройке дома № 96/2 по улице Краснолесья. Предварительно известно, что это случилось 1 ноября примерно в 11:00. Прокуратура проводит проверку.

Подсобный рабочий заключал с ООО «Град Строй» договор ГПХ. Упав, он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где медики диагностировали перелом основания свода черепа, перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина сейчас в коме. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уже было установлено ответственное лицо, в обязанности которого входил контроль за соблюдением техники на стройке.

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#Происшествия#Больница#Прокуратура#Строительство#Травмы#Череп#Подвал#Позвоночник#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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