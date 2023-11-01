Рабочий впал в кому после падения в подвал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Это произошло на стройке дома № 96/2 по улице Краснолесья. Предварительно известно, что это случилось 1 ноября примерно в 11:00. Прокуратура проводит проверку.
Подсобный рабочий заключал с ООО «Град Строй» договор ГПХ. Упав, он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где медики диагностировали перелом основания свода черепа, перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина сейчас в коме. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Уже было установлено ответственное лицо, в обязанности которого входил контроль за соблюдением техники на стройке.