Рабочий впал в кому после падения в подвал в Екатеринбурге

Подсобный рабочий заключал с ООО «Град Строй» договор ГПХ. Упав, он получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где медики диагностировали перелом основания свода черепа, перелом шейного отдела позвоночника. Мужчина сейчас в коме. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.