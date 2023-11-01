Раненый на СВО житель Нижнего Тагила почти год не может добиться выплаты 3 млн рулей

По словам Максима Иванова, когда военнослужащие получили ранения, их воинские части находились в одном военном округе. Пока они лежали в госпитале, их части были расформированы. Поэтому мужчин причислили к другим частям. Позднее это повторилось еще раз, и таким образом бойцов прикрепили к уже третьей части.