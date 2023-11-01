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Почти год житель Нижнего Тагила добивается выплаты за ранение на СВО

Раненый на СВО житель Нижнего Тагила почти год не может добиться выплаты 3 млн рулей

1 ноября 2023, 10:47
Фото: Midjourney

Почти год житель Нижнего Тагила добивается выплаты за ранение на СВО

Житель Нижнего Тагила, раненый на СВО в январе, ждет выплату в размере 3 млн рублей. С аналогичной проблемой столкнулся и житель Асбеста.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, по каким причинам могут задерживаться выплаты за ранения участникам СВО.

Он привел два примера. Так, мобилизованный из Нижнего Тагила был ранен в январе. Он по сей день не получил 3 млн рублей за ранение, которые полагаются ем по закону.

Второй мобилизованный из Асбеста. Его на СВО ранили в феврале. Выплату он тоже не получил до сих пор.

По словам Максима Иванова, когда военнослужащие получили ранения, их воинские части находились в одном военном округе. Пока они лежали в госпитале, их части были расформированы. Поэтому мужчин причислили к другим частям. Позднее это повторилось еще раз, и таким образом бойцов прикрепили к уже третьей части.

Так и начались бюрократические затяжки, утверждает депутат. Для получения выплаты необходимо иметь на руках приказ, который подтверждает, что выплаты бойцы еще не получали.

Один военный округ спрашивает у другого. Там переспрашивают и так далее. Это «общение» между округами тянется месяцами, — добавил Максим Иванов.

Сейчас он пытается исправить эту ситуацию, отправляя депутатские запросы.

Ранее прокуратура начала проверку после информации о военном из Нижнего Тагила, который не может получить выплату за ранение в зоне СВО.

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