Раненый на СВО житель Нижнего Тагила почти год не может добиться выплаты 3 млн рулей

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, по каким причинам могут задерживаться выплаты за ранения участникам СВО.
Он привел два примера. Так, мобилизованный из Нижнего Тагила был ранен в январе. Он по сей день не получил 3 млн рублей за ранение, которые полагаются ем по закону.
Второй мобилизованный из Асбеста. Его на СВО ранили в феврале. Выплату он тоже не получил до сих пор.
По словам Максима Иванова, когда военнослужащие получили ранения, их воинские части находились в одном военном округе. Пока они лежали в госпитале, их части были расформированы. Поэтому мужчин причислили к другим частям. Позднее это повторилось еще раз, и таким образом бойцов прикрепили к уже третьей части.
Так и начались бюрократические затяжки, утверждает депутат. Для получения выплаты необходимо иметь на руках приказ, который подтверждает, что выплаты бойцы еще не получали.
Один военный округ спрашивает у другого. Там переспрашивают и так далее. Это «общение» между округами тянется месяцами, — добавил Максим Иванов.
Сейчас он пытается исправить эту ситуацию, отправляя депутатские запросы.
Ранее прокуратура начала проверку после информации о военном из Нижнего Тагила, который не может получить выплату за ранение в зоне СВО.