Рекордный урожай картофеля собран в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В общей сложности собрано 259,8 тысячи тонн. Так, с каждого гектара получилось по 184,9 центнера. Это больше показателей 2022 года на 51,5 центнера. Также собрано почти 700 тысяч тонн зерна. В среднем на один гектар пришлось 22,5 центнера.
Кроме того, собраны 32,1 тысячи тонн овощей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Чтобы обеспечить кормом животных, аграрии уже заготовили 90,4 тысячи тонн сена, 895,8 тысячи тонн сенада и 701,1 тысячи тонн силоса.
Отмечается, что жаркая погода и отсутствие осадков привели к засухе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в 42 муниципалитетах режим чрезвычайной ситуации, так как там посевы пострадали из-за жары. Это позволило аграриям избежать штрафов за низкую урожайность некоторых культур.
Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году 12 агропромышленных предприятий получат субсидии на возведение и приобретение жилья для высококвалифицированных сотрудников. На эти цели планировалось потратить более 13 миллионов рублей.