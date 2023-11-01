Рекордный урожай картофеля собран в Свердловской области

В общей сложности собрано 259,8 тысячи тонн. Так, с каждого гектара получилось по 184,9 центнера. Это больше показателей 2022 года на 51,5 центнера. Также собрано почти 700 тысяч тонн зерна. В среднем на один гектар пришлось 22,5 центнера.