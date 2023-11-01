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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

В Свердловской области собрано почти 260 тысяч тонн картофеля

Рекордный урожай картофеля собран в Свердловской области

1 ноября 2023, 11:15
Фото: 1MI

В Свердловской области собрано почти 260 тысяч тонн картофеля

Уборочная кампания в Свердловской области подошла к концу. В 2023 году фермеры собрали рекордный урожай картофеля.

В общей сложности собрано 259,8 тысячи тонн. Так, с каждого гектара получилось по 184,9 центнера. Это больше показателей 2022 года на 51,5 центнера. Также собрано почти 700 тысяч тонн зерна. В среднем на один гектар пришлось 22,5 центнера.

Кроме того, собраны 32,1 тысячи тонн овощей, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Чтобы обеспечить кормом животных, аграрии уже заготовили 90,4 тысячи тонн сена, 895,8 тысячи тонн сенада и 701,1 тысячи тонн силоса.

Отмечается, что жаркая погода и отсутствие осадков привели к засухе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в 42 муниципалитетах режим чрезвычайной ситуации, так как там посевы пострадали из-за жары. Это позволило аграриям избежать штрафов за низкую урожайность некоторых культур.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году 12 агропромышленных предприятий получат субсидии на возведение и приобретение жилья для высококвалифицированных сотрудников. На эти цели планировалось потратить более 13 миллионов рублей.

#Экономика#Касается каждого#Свердловская область#Урожай#Рекорд#Картофель#Ирина Кирилова
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