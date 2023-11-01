Ревда присоединится к Екатеринбургу

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Такое решение было принято во вторник, 31 октября.
У этого решения были противники, но они не пришли на голосование, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. По мнению тех, кто выступал против, город может потерять контроль над финансами, которые поступают из регионального и федерального бюджетов.
Сторонники же решения уверены, что Ревда в составе агломерации сможет лучше развиваться в плане строительства жилья, а также коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Напомним, ранее депутаты ЗакСо Свердловской области решили ликвидировать поселок Травяны в Каменском городском округе. Сделать это задумали по причине того, что населенный пункт утратил соответствующие признаки и у него нет перспективы развития.