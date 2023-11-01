Самые важные вещи, которые приносят счастье и достаток в дом

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Многие люди мечтают стать богатыми и счастливыми. Но для этого нужно приложить немало усилий. Однако есть такие, кому удача кажется следовать им самостоятельно. Возможно, это происходит потому, что они знают, какие вещи следует иметь в доме, чтобы привлечь благополучие.
Ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, какие предметы способны принести счастье и достаток. По ее словам, наиболее важный оберег, который необходимо иметь в каждом доме, — это икона.
Также она советует иметь свечи в доме, чтобы зажигать их для связи с высшими силами. Мед и яблоки также должны быть всегда под рукой, чтобы придавать жизни сладость и задабривать домового.
Кроме того, она рекомендует купить и повесить колокольчик у двери, поскольку его чистый хрустальный звон отпугивает злые духи.
Пальма и денежное дерево являются обязательными атрибутами достатка в доме. Они притягивают деньги, особенно если вы разложите монетки по углам. И, конечно же, не забудьте про подкову — она символ удачи, который проверен временем и прекрасно привлекает богатство в дом.