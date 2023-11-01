Семья в Нижнем Тагиле победила в конкурсе на лучшее сельское подворье

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Второе место досталось жителю села Серебрянка Юрию Чанчикову. Третье место досталось сразу двум конкурсанткам — Ирине Кунгурцевой из села Серебрянка и Марии машевской из поселка Висимо-Уткинск.
Также были выбраны лучшие птицеводы, кролиководы, цветоводы и пчеловоды. Среди лауреатов также жители, имеющие большое поголовье скота или подворье с большой переработкой молочной продукции. Все они будут награждены на мероприятии, которое пройдет в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Напомним, ранее 15 школьников принимали участие в экофоруме. Ребята из Нижнего Тагила в составе сборной Свердловской области стали победителями.