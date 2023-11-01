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Updated Сегодня, 11:10

Лучшее сельское подворье названо в Нижнем Тагиле

Семья в Нижнем Тагиле победила в конкурсе на лучшее сельское подворье

1 ноября 2023, 11:08
Фото: 1MI

Лучшее сельское подворье названо в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле были подведены итоги конкурса на лучшее сельское подворье. Соревнование проводится уже несколько лет. Победителем стала семья Солонковых, которая сняла видео о своем хозяйстве. Выбрана она была единогласно.

Второе место досталось жителю села Серебрянка Юрию Чанчикову. Третье место досталось сразу двум конкурсанткам — Ирине Кунгурцевой из села Серебрянка и Марии машевской из поселка Висимо-Уткинск.

Также были выбраны лучшие птицеводы, кролиководы, цветоводы и пчеловоды. Среди лауреатов также жители, имеющие большое поголовье скота или подворье с большой переработкой молочной продукции. Все они будут награждены на мероприятии, которое пройдет в декабре 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Напомним, ранее 15 школьников принимали участие в экофоруме. Ребята из Нижнего Тагила в составе сборной Свердловской области стали победителями.

#Нижний Тагил#Касается каждого#Конкурс#Голосование#Жюри#Развлечения#Ирина Кирилова#Подворье
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