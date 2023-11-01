Штраф за дискредитацию армии РФ грозит экс-депутату в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Альшевских обратился с жалобой в полицию и свердловскому прокурору Борису Краснову. В МВД по факту обращения проведут проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение, рассказал замглавы регионального МВД Александр Воронежский.
Сотрудники прокуратуры также организовали проверку. При этом Боровик, узнав о поступившей на него жалобе, не удивился, пишет Ура.ру.
Напомним, в октябре 2023 года надзорное ведомство региона начало проводить проверку издания «Вечерние ведомости» на предмет экстремизма. Мероприятие было организовано в связи с возбужденными делами о дискредитации российской армии.