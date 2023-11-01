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На экс-депутата в Екатеринбурге пожаловались за экстремизм в соцсетях

Штраф за дискредитацию армии РФ грозит экс-депутату в Екатеринбурге

1 ноября 2023, 14:24
Фото: 1MI

На экс-депутата в Екатеринбурге пожаловались за экстремизм в соцсетях

Бывшему депутату Екатеринбурга Евгению Боровику грозит административное взыскание за его посты, в которых был усмотрен экстремизм. На него пожаловался депутат Андрей Альшевских.

Альшевских обратился с жалобой в полицию и свердловскому прокурору Борису Краснову. В МВД по факту обращения проведут проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение, рассказал замглавы регионального МВД Александр Воронежский.

Сотрудники прокуратуры также организовали проверку. При этом Боровик, узнав о поступившей на него жалобе, не удивился, пишет Ура.ру.

Напомним, в октябре 2023 года надзорное ведомство региона начало проводить проверку издания «Вечерние ведомости» на предмет экстремизма. Мероприятие было организовано в связи с возбужденными делами о дискредитации российской армии.

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм
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