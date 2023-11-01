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Скончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов

Скончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Он попал в ДТП в октябре

1 ноября 2023, 07:47
Фото: ФК "Уралец ТС"

Скончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила Кирилл Кочетов

Утром 1 ноября в Нижнем Тагиле скончался игрок ФК «Уралец» Кирилл Кочетов. Он попал в ДТП на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области в начале октября, после чего впал в кому.

Кирилл скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщили представители футбольного клуба «Уралец Тагильская сталь». Кириллу был 21 год.

Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых, — добавили представители ФК.

Также они выразили свои глубокие соболезнования семье футболиста.

Отметим, что Кирилл был нападающим и в пермском «Амкаре», и в «Уральце-ТС». В страшную аварию в октябре попали четыре игрока из Нижнего Тагила — Ситников, Кочетов, Федорочев и Мыльников.

Ситников скончался на месте, а Кочетов все то время про был в коме. Федорочев и Мыльников в той аварии получили легкие повреждения.

Уголовное дело возбуждено после гибели в ДТП футболиста из Нижнего Тагила
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#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Кома#Травмы#Игроки#Авария#Дарья Сорокина
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