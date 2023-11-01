Скончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Он попал в ДТП в октябре

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Кирилл скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщили представители футбольного клуба «Уралец Тагильская сталь». Кириллу был 21 год.
Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых, — добавили представители ФК.
Также они выразили свои глубокие соболезнования семье футболиста.
Отметим, что Кирилл был нападающим и в пермском «Амкаре», и в «Уральце-ТС». В страшную аварию в октябре попали четыре игрока из Нижнего Тагила — Ситников, Кочетов, Федорочев и Мыльников.
Ситников скончался на месте, а Кочетов все то время про был в коме. Федорочев и Мыльников в той аварии получили легкие повреждения.