Скотство: пенсионеры, едва не опоздавшие на поезд, винят такси «Везет» в срыве заказа

Пенсионеры из Тагила едва не опоздали на поезд из-за срыва заказа такси «Везет»

Два пенсионера — инвалид и ветеран педагогического труда — заказали такси на утро 1 ноября накануне вечером. В службе заказа такси «Везет» пенсионерам пообещали подачу автомобиля в 5:15. Семейная пара ехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург на плановую операцию и едва не опоздала на электричку.