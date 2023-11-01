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Пенсионеры из Тагила едва не опоздали на поезд из-за срыва заказа такси «Везет»

Скотство: пенсионеры, едва не опоздавшие на поезд, винят такси «Везет» в срыве заказа

1 ноября 2023, 05:11
Фото: 1MI

Пенсионеры из Тагила едва не опоздали на поезд из-за срыва заказа такси «Везет»

Два пенсионера — инвалид и ветеран педагогического труда — заказали такси на утро 1 ноября накануне вечером. В службе заказа такси «Везет» пенсионерам пообещали подачу автомобиля в 5:15. Семейная пара ехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург на плановую операцию и едва не опоздала на электричку.
Мы специально заранее, с вечера, позвонили в такси «Везет». Спросили, можно ли заказать машину с вечера на 5 утра, чтобы мы попали на «Ласточку». Нам сказали, что можно сделать заказ заранее. Утром около 5 часов поступил звонок с данными, что нам назначен автомобиль, нам назвали номер и марку, мы стали собираться. А потом был еще один звонок: машина подана, бесплатное время ожидания 5 минут. Мы вышли на улицу — никакой машины нет. Звоним в «Везет», а они говорят, что никакого заказа у них нет от нас. Но как тогда нам назначили авто, как нам поступили два звонка об этом? Зачем фирма нас обманула с заказом? — возмущается тагильчанин с инвалидностью в беседе с TagilCity.ru.

Поездка по времени была важна для семьи, поскольку пенсионеры ехали на электричку, чтобы попасть в больницу в Екатеринбурге для плановой операции.

Это какое-то скотство! Мы в 5 утра стоим на улице с чемоданом, а нам говорят, что мы не заказывали такси! Эту операцию мы ждали полгода, и так в Тагиле с врачами все плохо и приходится ехать в Екатеринбург. Но теперь, видимо, еще и с такси проблема? — говорит пенсионерка.

В результате семье пришлось в экстренном порядке искать другой вариант уехать на вокзал, чтобы не опоздать на рейс. 

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