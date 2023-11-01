Срочно переехали. Мама в Екатеринбурге пропала с деньгами на подарки школьникам

По словам матери одного из учеников, в классе учатся 33 ребенка. Родители собрали деньги и передали их матери, которая отвечает за покупку подарков. Однако 25 октября стало известно, что женщина в срочном порядке забрала документы ребенка из школы. Кроме того, родители узнали, что семья переезжает в другой город.