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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Мама в Екатеринбурге собрала с родителей деньги и пропала

Срочно переехали. Мама в Екатеринбурге пропала с деньгами на подарки школьникам

1 ноября 2023, 10:03
Фото: Midjourney

Мама в Екатеринбурге собрала с родителей деньги и пропала

Мама одного из учеников школы в Екатеринбурге пропала вместе с деньгами, которые родители сдавали на подарки на Новый год и Дни рождения. Каждый перевел ей по 2 тысячи рублей.

По словам матери одного из учеников, в классе учатся 33 ребенка. Родители собрали деньги и передали их матери, которая отвечает за покупку подарков. Однако 25 октября стало известно, что женщина в срочном порядке забрала документы ребенка из школы. Кроме того, родители узнали, что семья переезжает в другой город.

Также оказалось, что подарки так и не были закуплены. Родители в связи с этим обратились в полицию, сообщает Е1.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление по этому факту действительно было принято. На данный момент проводится проверка.

Напомним, ранее в Среднеуральске родители обвинили многодетную мать в растрате средств. Она собрала с родителей 2,5 миллиона рублей под предлогом поездки в Париж с детьми на конкурс танцев. Однако поездка так и не состоялась.

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#Дети#Деньги#Криминал#Сбор#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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