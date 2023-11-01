Срочно переехали. Мама в Екатеринбурге пропала с деньгами на подарки школьникам

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По словам матери одного из учеников, в классе учатся 33 ребенка. Родители собрали деньги и передали их матери, которая отвечает за покупку подарков. Однако 25 октября стало известно, что женщина в срочном порядке забрала документы ребенка из школы. Кроме того, родители узнали, что семья переезжает в другой город.
Также оказалось, что подарки так и не были закуплены. Родители в связи с этим обратились в полицию, сообщает Е1.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление по этому факту действительно было принято. На данный момент проводится проверка.
Напомним, ранее в Среднеуральске родители обвинили многодетную мать в растрате средств. Она собрала с родителей 2,5 миллиона рублей под предлогом поездки в Париж с детьми на конкурс танцев. Однако поездка так и не состоялась.