Суд не стал отменять приговор за дезертирство жителю Невьянска

Приговор мобилизованному из Невьянска оставлен в силе

Приговор, вынесенный в отношении мобилизованного из Невьянска, оставлен в силе. Речь идет о Владимире Ростове. Мужчина прошел лечение в платной клинике, а после этого его отправили в колонию на пять лет и шесть месяцев за дезертирство.