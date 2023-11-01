Суд не стал отменять приговор за дезертирство жителю Невьянска

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Известно, что лечился он от хронического геморроя. По словам супруги Владимира, его плохо лечили и болезнь сильно давала о себе знать — мужчина даже не мог встать, пишет Е1.
По телефону военные сказали мужчине, чтобы он продолжал лечиться и возвращался в воинскую часть тогда, когда сможет. Они регулярно созванивались с сослуживцами. А затем, как уверяет супруга, последовало уголовное дело за дезертирство, которое их шокировало.
Операцию Ростову сделали только в частной клинике. Однако следствие полагает, что таким образом мужчина просто уклонялся от воинского долга.
Ранее сообщалось, что из-за бюрократии житель Нижнего Тагила, раненый на СВО в январе, до сих пор ждет выплату в размере 3 млн рублей.