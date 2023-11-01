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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Приговор мобилизованному из Невьянска оставлен в силе

Суд не стал отменять приговор за дезертирство жителю Невьянска

1 ноября 2023, 13:33
Фото: 1MI

Приговор мобилизованному из Невьянска оставлен в силе

Приговор, вынесенный в отношении мобилизованного из Невьянска, оставлен в силе. Речь идет о Владимире Ростове. Мужчина прошел лечение в платной клинике, а после этого его отправили в колонию на пять лет и шесть месяцев за дезертирство.

Известно, что лечился он от хронического геморроя. По словам супруги Владимира, его плохо лечили и болезнь сильно давала о себе знать — мужчина даже не мог встать, пишет Е1.

По телефону военные сказали мужчине, чтобы он продолжал лечиться и возвращался в воинскую часть тогда, когда сможет. Они регулярно созванивались с сослуживцами. А затем, как уверяет супруга, последовало уголовное дело за дезертирство, которое их шокировало.

Операцию Ростову сделали только в частной клинике. Однако следствие полагает, что таким образом мужчина просто уклонялся от воинского долга.

Ранее сообщалось, что из-за бюрократии житель Нижнего Тагила, раненый на СВО в январе, до сих пор ждет выплату в размере 3 млн рублей.

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