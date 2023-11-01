Тагильчанин погиб на СВО, магия такси «Везет» и закрытие дороги

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:43
Он был общительным и активным молодым человеком: во время спецоперации на Украине погиб житель Дзержинского района по имени Андрей, ему было 32 года. Смерть тагильчанина наступила 10 июля 2023 года.
В Нижнем Тагиле двое пенсионеров чуть было не опоздали на поезд. И в этом они винят такси «Везет». Машину заказывали на утро 1 ноября. К агрегатору обратились накануне вечером. Оператор пообещала, что в 5:15 машина будет ждать их у подъезда. Пенсионеры собирались в другой город на плановую операцию, но в назначенное время такси на месте не оказалось.
На личном приеме у прокурора общественник Рамиль Хакимов поднял вопрос по поводу отстранения главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова. Рамиль пояснил, что депутаты даже не рассматривали вопрос об отстранении от должности на заседании думы. В прокуратуре ситуацию взяли под контроль.
Росприроднадзор не обнаружил никаких превышений выбросов в воздухе Нижнего Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК, но два других ведомства обнаружили загрязнение в двух районах города.
С 1 ноября в Нижнем Тагиле закрыли дорогу для движения машин по улице Октябрьской революции. Осуществляться подъезд к жилым домам будет с проспекта Мира и с улицы Садовой. Движение автотранспорта ограничат на два месяца, до 30 декабря включительно.