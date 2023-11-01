Тагильчанин погиб на СВО, магия такси «Везет» и закрытие дороги

В Нижнем Тагиле двое пенсионеров чуть было не опоздали на поезд. И в этом они винят такси «Везет». Машину заказывали на утро 1 ноября. К агрегатору обратились накануне вечером. Оператор пообещала, что в 5:15 машина будет ждать их у подъезда. Пенсионеры собирались в другой город на плановую операцию, но в назначенное время такси на месте не оказалось.