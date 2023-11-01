Цена курицы снизилась в Свердловской области после вопроса Путина

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
На совещании с правительством президент поинтересовался, почему с начала 2023 года цены на курицу выросли на 28,5%.
Руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев ответил, что в стране нет предпосылок для подорожания продуктов, а стоимость курицы производители уже снижают, в том числе в Свердловской области.
По словам директора свердловской птицефабрики Антона Лукьянова, снизить стоимость на куриные тушки получилось в связи со снижением цен на комбикорм осенью, пишет Ура.ру.
Напомним, 16–23 октября 2023 года в Свердловской области больше всего подорожали помидоры, свекла и морковь.