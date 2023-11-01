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Цены на курицы в Свердловской области стали ниже на 2,5% после вопроса Путина

Цена курицы снизилась в Свердловской области после вопроса Путина

1 ноября 2023, 04:30
Фото: 1MI

Цены на курицы в Свердловской области стали ниже на 2,5% после вопроса Путина

В Свердловской области уменьшилась стоимость куриц после того, как на них обратил внимание президент РФ Владимир Путин 25 октября 2023 года.

На совещании с правительством президент поинтересовался, почему с начала 2023 года цены на курицу выросли на 28,5%.

Руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев ответил, что в стране нет предпосылок для подорожания продуктов, а стоимость курицы производители уже снижают, в том числе в Свердловской области.

По словам директора свердловской птицефабрики Антона Лукьянова, снизить стоимость на куриные тушки получилось в связи со снижением цен на комбикорм осенью, пишет Ура.ру.

Напомним, 16–23 октября 2023 года в Свердловской области больше всего подорожали помидоры, свекла и морковь.

Помидоры, свекла и морковь больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
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