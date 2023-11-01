Участок дороги до ТЦ «Кардинал» будет закрыт в Нижнем Тагиле

Напомним, что один участок улицы Октябрьской революции от улицы Газетной до пересечения с Ленина закрыт до 30 декабря. Для проезда к домам и другим объектам на месте организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции.