Участок дороги до ТЦ «Кардинал» будет закрыт в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Закрыто движение уже с 1 ноября. Движение автотранспорта ограничат на два месяца, до 30 декабря включительно, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.
Будет перекрыт участок улицы Октябрьской революции от Ленина до проспекта Строителей. 1 ноября здесь были установлены предупреждающие дорожные знаки.
Подъезд к жилым домам, которые входят в зону перекрытия движения, будет осуществляться с проспекта Мира и с улицы Садовой.
Напомним, что один участок улицы Октябрьской революции от улицы Газетной до пересечения с Ленина закрыт до 30 декабря. Для проезда к домам и другим объектам на месте организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции.