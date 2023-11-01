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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Нижнем Тагиле на два месяца перекрыли улицу Октябрьской революции

Участок дороги до ТЦ «Кардинал» будет закрыт в Нижнем Тагиле

1 ноября 2023, 09:50
Фото: скриншот камеры "Сети Тагила"

В Нижнем Тагиле на два месяца перекрыли улицу Октябрьской революции

Дорога по улице Октябрьской революции закрыта для движения машин. Это сделано для безопасности на время реконструкции инженерных сетей.

Закрыто движение уже с 1 ноября. Движение автотранспорта ограничат на два месяца, до 30 декабря включительно, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.

Будет перекрыт участок улицы Октябрьской революции от Ленина до проспекта Строителей. 1 ноября здесь были установлены предупреждающие дорожные знаки.

Фото: ЦОДД Нижний Тагил

Подъезд к жилым домам, которые входят в зону перекрытия движения, будет осуществляться с проспекта Мира и с улицы Садовой.

Напомним, что один участок улицы Октябрьской революции от улицы Газетной до пересечения с Ленина закрыт до 30 декабря. Для проезда к домам и другим объектам на месте организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции.

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