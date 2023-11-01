Утка примерзла к пруду в Нижнем Тагиле. Ее спасли волонтеры

Напомним, в октябре 2023 года в Среднеуральске женщина с дочкой спасли брошенных в колодец щенят. Свердловчанка, услышав, что в колодце пищат животные, позвала на помощь дочку. Вместе они сумели спасти животных. Для щенят теперь ищут новых хозяев.