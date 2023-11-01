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В Нижнем Тагиле спасли примерзшую к пруду утку

Утка примерзла к пруду в Нижнем Тагиле. Ее спасли волонтеры

1 ноября 2023, 05:24
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле спасли примерзшую к пруду утку

Утка в Нижнем Тагиле застряла на пруду, который покрылся льдом. Птицу спасли зоозащитники.

На помощь животному пришли сотрудники Центра реабилитации диких животных. По словам волонтеров, дойти до утки было невозможно, так как уровень воды доходил им до пояса, рассказали в телекомпании ОТВ.

Фото: Телекомпания ОТВ

Тогда спасатели стали ломать лед под птицей камнями и палками. В какой-то момент лед треснул, благодаря чему утка оказалась спасена.

Напомним, в октябре 2023 года в Среднеуральске женщина с дочкой спасли брошенных в колодец щенят. Свердловчанка, услышав, что в колодце пищат животные, позвала на помощь дочку. Вместе они сумели спасти животных. Для щенят теперь ищут новых хозяев.

В Среднеуральске мать и дочь спасли брошенных в колодец щенят
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