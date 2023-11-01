Утка примерзла к пруду в Нижнем Тагиле. Ее спасли волонтеры

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
На помощь животному пришли сотрудники Центра реабилитации диких животных. По словам волонтеров, дойти до утки было невозможно, так как уровень воды доходил им до пояса, рассказали в телекомпании ОТВ.
Тогда спасатели стали ломать лед под птицей камнями и палками. В какой-то момент лед треснул, благодаря чему утка оказалась спасена.
Напомним, в октябре 2023 года в Среднеуральске женщина с дочкой спасли брошенных в колодец щенят. Свердловчанка, услышав, что в колодце пищат животные, позвала на помощь дочку. Вместе они сумели спасти животных. Для щенят теперь ищут новых хозяев.