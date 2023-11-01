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В прокуратуре возбудили дело по халатности в подготовке проекта в Среднеуральске

В Среднеуральске халатно отнеслись к проекту реконструкции очистных сооружений

1 ноября 2023, 04:12
Фото: 1MI

В прокуратуре возбудили дело по халатности в подготовке проекта в Среднеуральске

В прокуратуре началось следствие по факту халатного отношения к проекту по ремонту очистных конструкций в Среднеуральске.

В октябре 2021 года компании «Управление ЖКХ» и «Экохим-проект» составили договор по проекту. Цена договора — 25,1 миллиона.

В мае 2023 года «Управление ЖКХ» составил с юрлицом контракт на то, чтобы внести корректировки в проект, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В итоге работы, выполненные организацией «Экохим-проект», не соблюдают требований трат бюджетных денег, так как уменьшился уровень работы сооружений. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

Напомним, строительная компания в Верхней Салде выплатит жителю более шести миллионов рублей за некачественное выполнение своих услуг.

Дом, который построил никто. Фирма из Верхней Салды заплатит 6,7 млн за срыв заказа
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