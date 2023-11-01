В Среднеуральске халатно отнеслись к проекту реконструкции очистных сооружений

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В октябре 2021 года компании «Управление ЖКХ» и «Экохим-проект» составили договор по проекту. Цена договора — 25,1 миллиона.
В мае 2023 года «Управление ЖКХ» составил с юрлицом контракт на то, чтобы внести корректировки в проект, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
В итоге работы, выполненные организацией «Экохим-проект», не соблюдают требований трат бюджетных денег, так как уменьшился уровень работы сооружений. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
Напомним, строительная компания в Верхней Салде выплатит жителю более шести миллионов рублей за некачественное выполнение своих услуг.