Выскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Мужчина шел по пешеходному переходу, когда на него наехала машина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Пострадавшего отвезли в больницу с полученными травмами. Как рассказал водитель, пешеход внезапно появился на дороге. Тагильчанин экстренно затормозил, но авария все же произошла.
Результаты медосвидетельствования показали, что во время ЧП водитель был трезв.
Напомним, 17 октября 2023 года в Екатеринбурге 79-летний мужчина за рулем машины, почувствовав ухудшение самочувствия, снес трамвайную остановку. Двое человек погибли, один пострадал. В отношении водителя возбудили дело.