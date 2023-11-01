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60-летний водитель иномарки сбил человека в Нижнем Тагиле

Выскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем Тагиле

1 ноября 2023, 06:41
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

60-летний водитель иномарки сбил человека в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле водитель иномарки Ford Focus сбил 44-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. ЧП случилось поздним вечером 31 октября 2023 года.

Мужчина шел по пешеходному переходу, когда на него наехала машина, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Пострадавшего отвезли в больницу с полученными травмами. Как рассказал водитель, пешеход внезапно появился на дороге. Тагильчанин экстренно затормозил, но авария все же произошла.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Результаты медосвидетельствования показали, что во время ЧП водитель был трезв.

Напомним, 17 октября 2023 года в Екатеринбурге 79-летний мужчина за рулем машины, почувствовав ухудшение самочувствия, снес трамвайную остановку. Двое человек погибли, один пострадал. В отношении водителя возбудили дело.

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