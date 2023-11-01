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Ясновидящая дала советы, как защитить автомобиль от сглаза

Ясновидящая дала советы, как защитить автомобиль от сглаза

1 ноября 2023, 10:19
Фото: 1MI
Ясновидящая Инесса Алиева советует водителям использовать тройную иконочку, мешочек с солью, ладан и изображение клевера в качестве оберегов, чтобы защитить свои автомобили от ДТП и негативной энергии, а также подчеркивает важность чистоты автомобиля и соблюдения правил дорожного движения.

Некоторые водители машин могут быть достаточно суеверными. Все-таки аварии и проблемы на дороге — не редкость. Чтобы быть безопасным за рулем, можно использовать небольшие трюки духовного характера.

Ясновидящая Инесса Алиева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» самыми сильными оберегами для водителей, которые могут защитить от ДТП. По ее словам, многим людям помогают иконы.

«Можно повесить такую тройную иконочку: Божьей Матери, Иисуса Христа и Николая Чудотворца. Мусульманину стоит повесить свой символ веры», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не стоит забывать о книжечках-талисманах со словами молитв, которые очень популярны у водителей, продолжила ясновидящая.

«Чтобы защитить свой автомобиль, можно положить в бардачок мешочек с солью, она будет собирать негативную энергию. Машину нужно обязательно окурить ладаном. Можно повесить изображение клевера, так как он считается символом удачи», —добавила Алиева.

Самое главное — держать машину в чистоте, обязательно мыть ее как можно чаще внутри, а не только снаружи, особенно если вы работаете с людьми — например, таксистом. Ведь непонятно, с какой энергетикой придется иметь дело.

«А если соблюдать чистоту, то никакой негатив к вам не прицепится. Но самое важное — знать правила дорожного движения и всегда следовать им», — заключила Алиева.

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