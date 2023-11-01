Ясновидящая дала советы, как защитить автомобиль от сглаза

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Некоторые водители машин могут быть достаточно суеверными. Все-таки аварии и проблемы на дороге — не редкость. Чтобы быть безопасным за рулем, можно использовать небольшие трюки духовного характера.
Ясновидящая Инесса Алиева поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» самыми сильными оберегами для водителей, которые могут защитить от ДТП. По ее словам, многим людям помогают иконы.
«Можно повесить такую тройную иконочку: Божьей Матери, Иисуса Христа и Николая Чудотворца. Мусульманину стоит повесить свой символ веры», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Не стоит забывать о книжечках-талисманах со словами молитв, которые очень популярны у водителей, продолжила ясновидящая.
«Чтобы защитить свой автомобиль, можно положить в бардачок мешочек с солью, она будет собирать негативную энергию. Машину нужно обязательно окурить ладаном. Можно повесить изображение клевера, так как он считается символом удачи», —добавила Алиева.
Самое главное — держать машину в чистоте, обязательно мыть ее как можно чаще внутри, а не только снаружи, особенно если вы работаете с людьми — например, таксистом. Ведь непонятно, с какой энергетикой придется иметь дело.
«А если соблюдать чистоту, то никакой негатив к вам не прицепится. Но самое важное — знать правила дорожного движения и всегда следовать им», — заключила Алиева.