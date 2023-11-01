Житель Дзержинского района Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Смерть жителя Нижнего Тагила наступила 10 июля 2023 года, сообщает тагильчанка Надин И. В марте Андрею должно было исполниться 33 года. Участие Андрея в СВО подтвердили редакции TagilCity.ru его друзья.
Одноклассники и бывшие ученики школы №95 Дзержинского района, отзываются об Андрее, как об очень активном и общительном молодом человеке.
Напомним, в начале октября в поселке Красногвардейский Свердловской области простились с младшим лейтенантом 25-летним Алексеем Сулояновым.