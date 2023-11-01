tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

32-летний житель Нижнего Тагила погиб на спецоперации

Житель Дзержинского района Нижнего Тагила погиб на СВО

1 ноября 2023, 11:31
Фото: tagilcity.ru/Личная страница Андрея Ярима в соцсетях

32-летний житель Нижнего Тагила погиб на спецоперации

Стало известно о гибели на специальной военной операции на Украине жителя Нижнего Тагила Андрея Ярима. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали знакомые военного.

Смерть жителя Нижнего Тагила наступила 10 июля 2023 года, сообщает тагильчанка Надин И. В марте Андрею должно было исполниться 33 года. Участие Андрея в СВО подтвердили редакции TagilCity.ru его друзья.

Одноклассники и бывшие ученики школы №95 Дзержинского района, отзываются об Андрее, как об очень активном и общительном молодом человеке.

«Наш герой»: в свердловском поселке простились с земляком, погибшим на СВО
Узнать подробнее

Напомним, в начале октября в поселке Красногвардейский Свердловской области простились с младшим лейтенантом 25-летним Алексеем Сулояновым.

Читайте также:
Борец с коррупцией из Екатеринбурга погиб на СВОСвященник из Алапаевска погиб на СВОНа СВО погиб 42-летний прессовщик завода из Серова
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Свердловская область#Смерть#Юлия Степанова
Подпишитесь
Вверх через боль и трудности: подросток с ДЦП из Екатеринбурга покорил гору на Кавказе
31 октября, 09:14
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
30 октября, 07:59
Жительница Нижнего Тагила отсудила более 200 тысяч за удар током на работе
31 октября, 09:17
Прогулки по Нижнему Тагилу. По Старой Гальянке
31 октября, 07:10
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
30 октября, 09:42
Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму
30 октября, 12:19