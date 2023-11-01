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Жителей Первоуральска задержали за попытку сбыта наркотиков

Жители Первоуральска пытались провезти в автомобиле 45 свертков с мефедроном

1 ноября 2023, 04:51
Фото: 1MI

Жителей Первоуральска задержали за попытку сбыта наркотиков

В Первоуральске местные жители везли в каршеринговом автомобиле Hyundai Solaris 4,92 грамма наркотического вещества. Их задержали ночью 30 октября 2023 года.

Автомобиль, ехавший в Черниговском переулке, притормозили сотрудники ДПС для того, чтобы проверить документы. За рулем ехала 40-летняя женщина. На пассажирском сидении находился 42-летний мужчина. Оба свердловчанина стали подозрительно себя вести, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

При проверке салона на заднем сидении обнаружилось несколько свертков. Инспекторы вызвали полицейских, которые изъяли находку и отправили на экспертизу. Выяснилось, что в свертках был мефедрон.

Водителя и пассажира задержали. Выяснилось, что женщина ранее была судима за хранение наркотиков, а у мужчины имеются судимости за мошенничество, кражи и грабеж. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области задержали двух местных жителей, у которых обнаружили около 20 килограммов запрещенных веществ.

На Урале задержали двух свердловчан с почти 20 килограммами наркотиков
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