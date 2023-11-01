Жители Первоуральска пытались провезти в автомобиле 45 свертков с мефедроном

Водителя и пассажира задержали. Выяснилось, что женщина ранее была судима за хранение наркотиков, а у мужчины имеются судимости за мошенничество, кражи и грабеж. В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Им грозит до 20 лет тюрьмы.