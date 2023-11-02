33 богатыря и Золотая рыбка появятся в ледовом городке в Екатеринбурге. Фото

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
При входе в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять Старик и Золотая рыбка. Рядом расположатся 33 богатыря. Здесь же поставят Деда Мороза со Снегурочкой, а также Дракона величиной в четыре метра — символ 2024 года.
Посетителям городка можно будет увидеть Остров Буян, Царевну Лебедя, флот Царя Салтана, бочку князя Гвидона и другие знакомые екатеринбуржцам элементы из сказок, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, в городке сделают 60-метровую стенку «Петербург», отсылающую к месту проживания Пушкина, а со стороны улицы 8 марта поставят светящуюся арку «Пушкин».
Напомним, на оборудование ледового городка мэрия Екатеринбурга истратит 24 миллиона рублей.