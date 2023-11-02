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Персонажи из сказок Пушкина появятся в Екатеринбурге в ледовом городке

33 богатыря и Золотая рыбка появятся в ледовом городке в Екатеринбурге. Фото

2 ноября 2023, 03:51
Фото: Администрация Екатеринбурга

Персонажи из сказок Пушкина появятся в Екатеринбурге в ледовом городке

В Екатеринбурге на площади 1905 года появится ледовый городок. Здесь установят ледяные скульптуры, посвященные произведениям Александра Пушкина.

При входе в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять Старик и Золотая рыбка. Рядом расположатся 33 богатыря. Здесь же поставят Деда Мороза со Снегурочкой, а также Дракона величиной в четыре метра — символ 2024 года.

Стенка "33 богатыря"Стенка "33 богатыря"
Архитектурная композиция "Остров Буян"Архитектурная композиция "Остров Буян"
Царевна ЛебедьЦаревна Лебедь
Горка "Кораблик"Горка "Кораблик"
Детская горка "Ладья"Детская горка "Ладья"
Старик и Золотая рыбкаСтарик и Золотая рыбка
Дракон — символ 2024 годаДракон — символ 2024 года
Каркасная световая фигура "Богатырь"Каркасная световая фигура "Богатырь"
Бочка князя ГвидонаБочка князя Гвидона
Стражники и белка с орешкамиСтражники и белка с орешками
Арка "Пушкин"Арка "Пушкин"
Сцена с экраномСцена с экраном
"Царскосельские" скамейки"Царскосельские" скамейки
Стенка "33 богатыря"
Фото: Администрация Екатеринбурга

Посетителям городка можно будет увидеть Остров Буян, Царевну Лебедя, флот Царя Салтана, бочку князя Гвидона и другие знакомые екатеринбуржцам элементы из сказок, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, в городке сделают 60-метровую стенку «Петербург», отсылающую к месту проживания Пушкина, а со стороны улицы 8 марта поставят светящуюся арку «Пушкин».

Напомним, на оборудование ледового городка мэрия Екатеринбурга истратит 24 миллиона рублей.

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