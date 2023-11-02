33 богатыря и Золотая рыбка появятся в ледовом городке в Екатеринбурге. Фото

При входе в городок со стороны проспекта Ленина будут стоять Старик и Золотая рыбка. Рядом расположатся 33 богатыря. Здесь же поставят Деда Мороза со Снегурочкой, а также Дракона величиной в четыре метра — символ 2024 года.